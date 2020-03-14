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Вячеслав Киричок
Вячеслав Киричок
Вчера 13:212051

У страха глаза велики

Коронавирус поставил перед миром трудную задачу: как одолеть смертельного, непредсказуемого врага. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет.

Количество заболевших коронавирусом за пределами Китая уже приближается к количеству подхвативших вирус в Китае. Интересное явление - в Поднебесной число заболевших в последние дни исчисляется уже не сотнями, а единицами. Что это означает,? Китайцы нашли способ бороться с распространением эпидемии или эпидемия носит временный (сезонный) характер и сама сойдет на нет?

Обращает на себя внимание неадекватная, паническая реакция некоторых руководителей, ответственных за предупреждение заболевания. Например, в Черновцах, где зафиксировано 4 больных, начали мыть улицы дезинфицирующим раствором, хотя медицинские светила утверждают, что вирус распростаняется капельны путем и, попадая на сухие поверхности, погибает. Впрочем, в США бумажные деньги, находящиеся в обороте, начали дезинфицировать, а отсталой в медицинском отношении эту страну не назовешь.

Появилась уже манера здороваться не пожимая руку, а соприкасаться друг с другом кулаками или локтями. Что-то вроде бокса или кунг-фу.

Слушал на телевидении совет врача: берите в супермаркате корзину для товара не ладонью, а предплечьем.

У страха глаза велики.

В Италии опустели площади, граждане добровольно заточили себя в собственных квартирах. Но при этом выходят на балконы, высовываются из окон квартир и хором поют песни. В Украине такое невозможно. Прятаться люди не станут, а если и спрячутся, то в своих норах будут сидеть тихо, как премудрый пескарь Салтыкова-Щедрина.

Общество Бумажные деньги Коронавирус Премудрый пескарь Черновцы

Комментарии

Вячеслав Киричок

Эпидемия коронавируса в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллиона человек. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на секретный отчет для высокопоставленных чиновников британской Национальной службы здравоохранения (NHS).

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Астрология
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