У страха глаза велики Коронавирус поставил перед миром трудную задачу: как одолеть смертельного, непредсказуемого врага. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет.

Количество заболевших коронавирусом за пределами Китая уже приближается к количеству подхвативших вирус в Китае. Интересное явление - в Поднебесной число заболевших в последние дни исчисляется уже не сотнями, а единицами. Что это означает,? Китайцы нашли способ бороться с распространением эпидемии или эпидемия носит временный (сезонный) характер и сама сойдет на нет?

Обращает на себя внимание неадекватная, паническая реакция некоторых руководителей, ответственных за предупреждение заболевания. Например, в Черновцах, где зафиксировано 4 больных, начали мыть улицы дезинфицирующим раствором, хотя медицинские светила утверждают, что вирус распростаняется капельны путем и, попадая на сухие поверхности, погибает. Впрочем, в США бумажные деньги, находящиеся в обороте, начали дезинфицировать, а отсталой в медицинском отношении эту страну не назовешь.

Появилась уже манера здороваться не пожимая руку, а соприкасаться друг с другом кулаками или локтями. Что-то вроде бокса или кунг-фу.

Слушал на телевидении совет врача: берите в супермаркате корзину для товара не ладонью, а предплечьем.

У страха глаза велики.

В Италии опустели площади, граждане добровольно заточили себя в собственных квартирах. Но при этом выходят на балконы, высовываются из окон квартир и хором поют песни. В Украине такое невозможно. Прятаться люди не станут, а если и спрячутся, то в своих норах будут сидеть тихо, как премудрый пескарь Салтыкова-Щедрина.