Коронавірус: в Сумах діти з підозрою на нього?

Також наявна інформація про те, що 18.03.2020 до цієї лікарні поклали дитину з підозрою на коронавірус, тому що дитина приїхала з-за кордону та була в контакті.
Враховуючи оголошення карантину в державі вважаю, що населення міста Суми та інших населених пунктів Сумської області повинно бути достовірно обізнано про заходи, які здійснюються медичними закладами міста Суми та інших міст Сумської області щодо протидії розповсюдженню коронавірусу COVID-19, у тому числі й дітям, які поступають до дитячих лікарень.
З метою доведення цієї інформації до суспільства звернувся до керівництва дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди Сумської міської ради з відповідним запитом, в якому просив надати документи щодо проведення тесту на коронавірус COVID-19 у 14-річної дівчинки за життя, яка померла 17.03.2020, перебуваючи в КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди», та у дитини, яку поклали 18.03.2020 до цієї лікарні.
Відповідно до законодавства відповідь на мій запит повинна бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Чекаємо на відповідь. Далі буде.
Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені інформацію про виявлені порушення щодо протидії розповсюдженню коронавірусу COVID-19 на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки.
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