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Феликс Эдмундович
Феликс Эдмундович
Вчера 23:02403

Шосткинський міжрайоний відділ УСБУ в Сумській області

Як Шосткинський міжрайоний відділ УСБУ в Сумській області займається бездіяльністю.

Шосткинський міжрайоний відділ УСБУ в Сумській області на даний час обслуговує чотири адміністративні одиниці, це місто Шостку, Шосткинський, Ямпільський та С.-Будський райони.

Зробилю  підсумки його роботи за 2019 рік, як пересічний громадянин. По великому рахунку місцевим СБУ не було зроблено нічого.

Нагадаю, що основна функція СБУ це захист державності, а з цим дуже великі проблеми у службовців місцевого СБУ, бо крім власного збагачення їх не цікавить нічого.

Захистом державності займаються місцеві активісти, борючись з пропагандою забороненої комуністичної символіки. Так само активісти борються з комуністичними «шабашами», які пропагандують антидержавницьку політику . З корупцією в оборонній промисловості, як не дивно бореться військова прокуратура та поліція.

Єдине що робить місцеве СБУ це «кришує» контробанду палльного, наркотиків та бізнес.

На утримання Шосткинський міжрайоний відділ УСБУ в Сумській області платники податків витрачають приблизно 4 500 000 гривень на рік.

Навіщо нам потрібна така служба?

Общество СБУ УСБУ в Сумской области

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