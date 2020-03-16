Толковый словарь последних времен Попытка объяснить то важное, что происходит сегодня вокруг нас

Эйкуменизм - некая "вера" в некий "позитив", котрый по сути объединяет "все хорошее" против "всего плохого"... Ну, так, лишь бы все да "ладком" как-то, да "рядком". Ну, а там всякие "шалости"... Ну, что надо "пристрожить", а что - не принять (ЛГБТ, например). Попытка "вместить" "многобожие" в одну некую, опять же, ипостась. "Ведь, везде же есть что-то хорошее"... Ну, и "лишь бы не было войны!"... Увы, эйкуменизм практически полностью "завладел" так называемой церковной олигархией. Явно уже исповедуется в "верхах" МП и прорастает в иерархии УПЦ. Пытаясь "уточнить" Евангелие эти люди забывают, что Бог посрамляем не бывает. Цветники такого "позитива" можно наблюдать везде. У прокурора, судьи и т.п. "работника" правоохранительных органов, когда в кабинетах за их спиной располагается "иконостас" из ликов Мучеников в дорогих окладах.

Интересно, во свидетельство чего эти должностные лица призывают Преподобных? Какие "блаже" их деяния должны быть засвидетельствованы на Последнем Суде!? Какой "позитив" таким образом они хотят к себе привлечь? И какой отогнать? А ведь сказано не однозначно, что Царствие Небесное внутри нас есть! И только стяжав его в себе, можно войти в это Царство. И никакого другого Царства на этой грешной земле не предусмотрено. Многим в День Суда, увы, будет сказано, что он/она уже свое хорошее получил/ла.

Коронованый вирус - радиоуправляемая модель (4G, 5G) пошести, запущенная "теми, кого нет"("конспирология" - ха-ха) с целью окончательной разбалансировки всякой власти кроме той, которую они готовят через принудительную вакцинацию, голод, тотальный контроль за финансовой и другой деятельностью, войны за ресурсы (воду) и т.п.

Корона вируса построена по принцыпу известному в радиоелектронике как "понуждение к ответу". То есть, направляя на него/нее волны определенной длинны и частоты происходит дополнительная активация вирулентных свойств. А "ретрансляторы" этих волн мы носим при себе в виде ГАДжетов.Заметьте, что вирус-К наиболее "провил" себя в странах, где уже "цивилизация доросла до 5G".

Мировое правительство - "их здесь нет". Незначительная по количеству "кучка особей", которая имеет пять направлений алии (осталось три). ставит себе цель "овладеть" "окуменой" (эйкуменизм) через существенное сокращение населения до 500 миллионов человек, превратив их окончатлеьно в биороботов и послушных тварей. При этом предпочтение отдается "желтой рассе, как более подходящей к услужению.

Инструментарий - дальнейшая биометрия (думаю уже после глада и войны) и вживление чипов, которые поменяют структуры ДНК. А человек, как творение Божие, уже кокончталеьно исчезнет.

Третий инструмент - виртуализация окружающей дествительности - "ложные" чудеса. Исходя из того, что она "элита" сильно начала бороться с потеплением (глобальным), то и жизненные процессы они хотят перевести с углеродной составляющей в кислородную. О чем часто проговариваются. Я не поклонник методики дыхания по Бутейко, но очень рациональное звено в его суждениях есть. Без СО2 никуда.

НМП - новый мировой порядок. А дальше думайте сами.

П.С.: Очень прошу - прислушайтесь к слову НАСТОЯЩЕГО ученого и изобретателя Шауберга В., который, мягко говоря, очень не лестно отзывался о о мировом научном сообществе, особенно в разрезе воровства и мздоимства.

Все пока.