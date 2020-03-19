На Сумщині з чиновника пенсійного стягнуть кошти Події, про які піде мова в цій публікації, стосуються посадовців пенсійного фонду в місті Шостці, що на Сумщині, та Головного управління цього фонду в Сумах.

У минулому році відбулася реорганізація Пенсійного фонду України, яка торкнулася й Шостки: замість Шосткинського об’єднаного управління було створено відділ обслуговування громадян (сервісний центр) обласного управління пенсійного фонду.

Під час реорганізації цього управління в Шостці було звільнено Ольгу БОРИСЕНКО, яка пропрацювала на своїй посаді близько 20 років. Наказ про її звільнення було підписано Анжелою СИТНИК, яка зараз очолює сервісний центр ПФ в Шостці, а на час реорганізації пенсійного була першим заступником керівника в Шостці.

Суди першої та апеляційної інстанції (Суми, Харків) скасували наказ про звільнення Ольги БОРИСЕНКО, поновили її на посаді та постановили стягнути з Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області середній заробіток за час вимушеного прогулу, який складає чималу суму, тому що людина відстоювала в суді свої права майже півроку.

Ми всі мільйон разів чули про те, що Пенсійному Фонду не вистачає коштів ні на виплату пенсій, ні на утримання своїх працівників. І ось ситуація: посадовець ПФ районного масштабу Анжела СИТНИК своїми діями призвела до збитків державного бюджету. Логічно б було, якби чиновниця з власної кишені відшкодувала ці збитки. І для бюджету користь, і самій пані СИТНИК та інших посадовцям наука: не приймайте незаконних рішень щодо звільнення працівників!

Однак, хоча підписаний Анжелою СИТНИК наказ скасували суди, обласний пенсійний не поспішає стягувати з неї завдані державі збитки в порядку регресу. Чому? Можливо, керівник Сумського обласного управління Пенсійного Фонду Тетяна ЗЛЕНКО не знає, що закон дає їй повноваження для компенсації завданих державі збитків коштом того, хто ці збитки спричинив? То якраз час подзвонити кумі, Ірині СВИСТУН, очільниці обласного управління юстиції, і отримати «родинну» фахову консультацію. Чи, може, Тетяна ЗЛЕНКО не знає про незаконне звільнення Ольги БОРИСЕНКО і її перемогу в судах? То ми нагадаємо!

Оскільки Ольга БОРИСЕНКО звернулася за допомогою до журналістів Сумського обласного відділення «ЖУРНАЛІСТИ ПРОТИ КОРУПЦІЇ», я направив лист до Пенсійного фонду України і оперативно отримав звідти відповідь: мій лист направлено для розгляду до обласного управління Пенсійного Фонду в Сумах. Не виключаю також, що з Києва Тетяна ЗЛЕНКО отримала також «родинно-начальственний» дзвінок щодо цієї ситуації і, можливо, навіть пораду, як їй діяти – напевно ж, в рамках закону.

Тож сподіваюся, що навіть попри карантин, Тетяна ЗЛЕНКО відреагує на моє звернення оперативно і дієво, а саме: прийме рішення про стягнення з Анжели СИТНИК збитків, завданих державі, в порядку регресу.

Шановні громадяни! Як ви вважаєте з цього приводу? Надайте свої коментарі, які будуть важливі для суспільства. Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов'язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов'язки. Підписуйтесь на мою сторінку у Facebook, в YouTube (Вячеслав Павленко) та в Телеграм-каналі, щоб ще більше знати про події в регіоні.