Їду в маршрутці.* Голова викидає різні думки щохвилини, знаєте , як у барабані лото"Забава": шар №8, шар №15 і ви не виграли !
Ось голова викинула чергову думку - державну . Вона теж не дуже виграшна , але... все ж таки : маршрутка дуже схожа на модель нашого суспільства . Сьогодні.
Ось наша Україна - уявіть : салон ( Ох ! Ха-ха !) маршрутки. Повільно, але пустішає... Ті. ,що ще їдуть - моя хата скраю - бачте ,сидять на тих кріслах, що стоять по одному, а в тих рядах що по двое крісел, усе одно намагаються сісти по одному. Запитайте - скажуть не вони голосували за зелених... А салон , гляньте, вже зовсім зелений. Зеленіє і далі , ні в кого не запитуючи...
Головне - не знаємо куди нас везуть : водій сидить за завісою, залишив тільки невеличку шпаринку. Завіса, до речі,дуже зелена. Але й вона не для того щоб бачити напрям руху. Іноді водій ( не визираючи назовні) кричить : Что за проезд ? Передаем. Пред.являем.
І передають, і пред′являють, так і не бачивши куди прямуємо . Хоча прямуємо - це дуже перебільшено. Бо насправді задкуємо , переповзаємо, карячимось...
А завіса- зелена- відділяє нас не тільки від водія . Вона відділила нас від усього. Навіть якщо водій висунеться у ту шпарину і ми його побачимо, запитаємо : шановний. куди ж ми прямуємо, ви ж обіцяли туди !?
А він відповість : какая разница ?!
_____________________________________________________
Попередній водій так не казав.
Він один раз сказав :" мова, армія, маршрутка" - і так і було !
Не усім сподобалось.
Почали міняти. Голосували як завжди : не за , а проти. Тоді меншість назвали більшістю - і поміняли.
Ризикнули. Бо сказано було - навесні саджати. Посадили . Виросло. Що виросло - то виросло. Розумієте ? Виросло - але не сіло. Хоча обіцяли саджати. За це і голосували.
Голосували і будем голосувать, - сказали пенсіонери.
Хто такі пенсіонери ? Це ті, що запитували Куди їдемо ?, ще тоді , як водія було видно і завіси не було. Все одно запитували. Мабуть не розуміли ? А тепер мабуть розуміють, бо не запитують...
Це ті , хто в апельсинах риється в магазині АТБ. Так, це ті, що в апельсинах розбираються.
"А че, нужны новые лица, чтобы не воровали," - сказало середнє покоління. Покоління, що виросло на гуморі гнилого кварталу , і гадки не мало і думки не думало за українську державу. Воно не середне, як виявилось.. Воно гірше..
Воно думало , знов таки - мабуть - що красти з гумором, краще , ніж з серьйозною пикою...
А що зовсім молоді ? Ось зараз почув : двоє молодиків , по 16 років, намагались зняти та спалити державний прапор у Києві...
Чи далеко так доїдемо ?
Всім здоров,я, терпіння, правильного карантину. Врешті решт - все залежить від нас !!!?
____________________________
* фото зроблено до карантину.
Люди матимуть підтримку справді СВОГО депутата у владі, а не фантомного обранця, який пропаде одразу після дня виборів...
Активісти у Конотопі виявили факти фальсифікації рішень Конотопської міської ради...
26 травня на черговій сесії міської ради був представлений новий заступник міського голови, їм стала Т. Іноземцева, колишній начальник загального...
У Конотопі, на виборах міського голови перемогу одержав Арт.Сем. — одіозний член «ВО Свобода», «завівши» до міської ради 8 депутатів,...
Ночной влажный и промозглый воздух беспрепятственно струился в приоткрытое окно, в комнате уже было почти холодно. Но, спящий под тонким...