Цікава і важлива інформація. Варто ознайомитись з нею не тільки лікарям.
Звертаю увагу читачів на одну деталь. Зараз прибирають у під'їзах спеціальні працівники, найняті мешканцями будинків. В типових договорах зазначено, що прибиральниці повинні мити сходові поруччя. Зрозуміло, з дезинфікуючим засобом і не тою ганчіркою, якою вони миють сходи. Це нагально зараз, адже поручнями користуються переважно люди похилого віку. Я ні разу не бачив, щоб це робили прибиральниці у моєму будинку. Тож, мешканці будинків, вимагайте, від прибиральниць виконання цієї функції
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Вячеслав Киричок
Цікава і важлива інформація. Варто ознайомитись з нею не тільки лікарям.
Звертаю увагу читачів на одну деталь. Зараз прибирають у під'їзах спеціальні працівники, найняті мешканцями будинків. В типових договорах зазначено, що прибиральниці повинні мити сходові поруччя. Зрозуміло, з дезинфікуючим засобом і не тою ганчіркою, якою вони миють сходи. Це нагально зараз, адже поручнями користуються переважно люди похилого віку. Я ні разу не бачив, щоб це робили прибиральниці у моєму будинку. Тож, мешканці будинків, вимагайте, від прибиральниць виконання цієї функції