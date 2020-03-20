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Центр медіа-трансляцій СумДУ
Центр медіа-трансляцій СумДУ
Вчера 17:461641

Вебінар від лікарів інфекціоністів для сімейних лікарів. Коронавірус COVID-19

Інформація для сімейних лікарів щодо коронавірусу (COVID-19)

Общество

Комментарии

Вячеслав Киричок

Цікава і важлива інформація. Варто ознайомитись з нею не тільки лікарям.

Звертаю увагу читачів на одну деталь. Зараз прибирають у під'їзах спеціальні працівники, найняті мешканцями будинків. В типових договорах зазначено, що прибиральниці повинні мити сходові поруччя. Зрозуміло, з дезинфікуючим засобом і не тою ганчіркою, якою вони миють сходи. Це нагально зараз, адже поручнями користуються переважно люди похилого віку. Я ні разу не бачив, щоб це робили прибиральниці у моєму будинку. Тож, мешканці будинків, вимагайте, від прибиральниць виконання цієї функції

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