Блоги

Центр медіа-трансляцій СумДУ
Центр медіа-трансляцій СумДУ
Вчера 02:18268

Вебінар від лікарів інфекціоністів для сімейних лікарів. Коронавірус COVID-19

Чергова онлайн трансляція із циклу вебінарів щодо коронавірусу

http://sumdu.live/2503

Общество CoVID-19 Вебінар СумДУ

По тематике

Александр Шутко
Толковый словарь последних времен

Попытка объяснить то важное, что происходит сегодня вокруг нас... 2

Александр Шутко 20.03.2020 13:33
ОСС СумДУ
Аспірант СумДУ став головою комітету Всеукраїнської студентської ради

17 січня 2013 року відбулося засідання Президії Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту. Під час...

ОСС СумДУ 22.01.2013 12:08
ОСС СумДУ
Заводим МОТОР!

Одна из "визитных карточек" СумГУ и студенческого самоуправления в нем снова набирает обороты!

В этот раз фестиваль "обгонит" все... 2

ОСС СумДУ 25.07.2012 00:10
ОСС СумДУ
У травні - форум, у вересні - МОТОР!

Хто слідкує за подіями у студентства Сумщини, знає, що першотравневі дні цього року студентське самоврядування зустріло на форумі у Севастопольскому... 5

ОСС СумДУ 13.07.2012 22:25
ОСС СумДУ
Театр импровизации снова в СумГУ!

Студенческое самоуправление возобновляет мероприятие, которое уже стало традиционным в СумГУ... 1

ОСС СумДУ 11.04.2012 18:03
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.