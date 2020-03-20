Попытка объяснить то важное, что происходит сегодня вокруг нас... 2
17 січня 2013 року відбулося засідання Президії Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту. Під час...
Одна из "визитных карточек" СумГУ и студенческого самоуправления в нем снова набирает обороты!
В этот раз фестиваль "обгонит" все... 2
Хто слідкує за подіями у студентства Сумщини, знає, що першотравневі дні цього року студентське самоврядування зустріло на форумі у Севастопольскому... 5
Студенческое самоуправление возобновляет мероприятие, которое уже стало традиционным в СумГУ... 1