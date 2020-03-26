Вебінари від лікарів інфекціоністів для сімейних лікарів На базі СумДУ проходить серія вебінарів для медичних працівників, сімейних лікарів щодо особливостей роботи у період епідеміологічної ситуації, які проводять науковці університету.

Вебінари проводять: завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією Медичного інституту СумДУ, д. мед. наук, професор, Чемич Микола Дмитрович, головний експерт обласного управління охорони здоров’я з інфекційних хвороб Ірина Троцька, інструктори центру громадського здоров’я, представники Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста та інші. Ми підготували спеціальну сторінку, де ви можете ознайомитись з актуальною інформацією: https://tv.sumdu.edu.ua/covid-19 Черговий семінар 27.03.2020 о 14:00

