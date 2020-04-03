Вік, стать і супутні хвороби померлих в Україні від коронавірусу Центр громадського здоров’я України сьогодні повідомив про вік, стать і супутні хвороби померлих від коронавірусу в Україні

86% людей, що померли від COVID-19 в Україні, мали вік старше 50-ти років (станом на 4 квітня)

Більшість померлих мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння. У 30% померлих з наявністю супутньої патології були поєднанні захворювання. Загалом частка хвороб складала (одна або кілька):

61% — серцево-судинні захворювання;

40% — цукровий діабет;

13% — новоутворення;

4% — захворювання нирок;

9% — захворювання легень;

4% — ожиріння.

Загалом станом на 4 квітня 2020 року від COVID-19 в Україні померло 28 людей: 19 жінок (68%) та 9 чоловіків (32%).

За віковим розподілом:

30-39 років — 2 людини;

40-49 років — 2 людини;

50-59 років — 9 людей;

60-69 років — 9 людей;

70-79 років — 5 людей;

80-89 років — 1 людина;

П’ятеро з числа померлих мали в анамнезі поїздки за кордон протягом останніх 14 діб до появи клінічних симптомів.

Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті склала 9 діб, а від моменту госпіталізації до смерті — 4 дні.

Усі 28 пацієнтів були госпіталізовані. Із них 64% отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації.

Також усі люди, що померли від COVID-19, мали позитивний результат лабораторного дослідження на наявність збудника цієї хвороби.