Вік, стать і супутні хвороби померлих в Україні від коронавірусу

86% людей, що померли від COVID-19 в Україні, мали вік старше 50-ти років (станом на 4 квітня)
Більшість померлих мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння. У 30% померлих з наявністю супутньої патології були поєднанні захворювання. Загалом частка хвороб складала (одна або кілька):
61% — серцево-судинні захворювання;
40% — цукровий діабет;
13% — новоутворення;
4% — захворювання нирок;
9% — захворювання легень;
4% — ожиріння.
Загалом станом на 4 квітня 2020 року від COVID-19 в Україні померло 28 людей: 19 жінок (68%) та 9 чоловіків (32%).
За віковим розподілом:
30-39 років — 2 людини;
40-49 років — 2 людини;
50-59 років — 9 людей;
60-69 років — 9 людей;
70-79 років — 5 людей;
80-89 років — 1 людина;
П’ятеро з числа померлих мали в анамнезі поїздки за кордон протягом останніх 14 діб до появи клінічних симптомів.
Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті склала 9 діб, а від моменту госпіталізації до смерті — 4 дні.
Усі 28 пацієнтів були госпіталізовані. Із них 64% отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації.
Також усі люди, що померли від COVID-19, мали позитивний результат лабораторного дослідження на наявність збудника цієї хвороби.