Продажа Глухова разом з кріпосними 2020 році Французький підприємець Мішель Терещенко продав Глухів Андрію Деркачу разом з глухівчанами

На весні 2020 року французький підприємець Мішель Терещенко який був Глухівським міським головою з 2015 року продав владу в Глухів Андрію Деркачу. Якщо комусь не віриться проаналізуйте.

За весь час мерства Мішеля Терещенко для міста не було не зроблено нічого.

Дороги та тратуари ремонтувались за гроші платників податків, тобто за гроші містян.

Військовим частинам, які базуються на території Глухівської міської ради, за весь час перебування при владі команди Мішеля Терещенко не було надано жодної допомоги.

Ветеранам антитерористичної опереації та операції обєднаних сил взагалі нихто не приділяв увагу, а часом і навпаки команда Мішеля Терещенко робила з ветеранів зайвих та непотрібних.

Лікарню за час правління Мішеля Терещенко знищили повністю, не має ні персонала, ні обладнення.

Єдине що вони зробили, це собі зарплати по 20 000 гривень в місяць та вище. Всі їхні зарплати доступні всім для перегляду(Гаврильченко, Демішевої, Кияшки, Павленко, Друпп) на сайті НАЗК(декларації). Єдине питання яке виникає, за що такі зарплати? ви нічого не зробили! ще й місто продали разом з людьми!!!

І в кінці своєї каденції Мішель Терещенко вирішив заробити по крупному, і як феодал в поколінні продав владу в місті своїм оппонентам. Скажите ні? В кого більшість в Глухівській міській раді? - Деркача. Чий виконавчий комітет? - Деркача

При самому гарному судочинстві, його поновлять у вересні 2020 року, а 25 жовтня вже нові вибори!!!

Ось так подажна політика від Мішеля Терещенко та його команди.