Продажа Глухова разом з кріпосними 2020 році

На весні 2020 року французький підприємець Мішель Терещенко який був Глухівським міським головою з 2015 року продав владу в Глухів Андрію Деркачу. Якщо комусь не віриться проаналізуйте.
За весь час мерства Мішеля Терещенко для міста не було не зроблено нічого.
Дороги та тратуари ремонтувались за гроші платників податків, тобто за гроші містян.
Військовим частинам, які базуються на території Глухівської міської ради, за весь час перебування при владі команди Мішеля Терещенко не було надано жодної допомоги.
Ветеранам антитерористичної опереації та операції обєднаних сил взагалі нихто не приділяв увагу, а часом і навпаки команда Мішеля Терещенко робила з ветеранів зайвих та непотрібних.
Лікарню за час правління Мішеля Терещенко знищили повністю, не має ні персонала, ні обладнення.
Єдине що вони зробили, це собі зарплати по 20 000 гривень в місяць та вище. Всі їхні зарплати доступні всім для перегляду(Гаврильченко, Демішевої, Кияшки, Павленко, Друпп) на сайті НАЗК(декларації). Єдине питання яке виникає, за що такі зарплати? ви нічого не зробили! ще й місто продали разом з людьми!!!
І в кінці своєї каденції Мішель Терещенко вирішив заробити по крупному, і як феодал в поколінні продав владу в місті своїм оппонентам. Скажите ні? В кого більшість в Глухівській міській раді? - Деркача. Чий виконавчий комітет? - Деркача
При самому гарному судочинстві, його поновлять у вересні 2020 року, а 25 жовтня вже нові вибори!!!
Ось так подажна політика від Мішеля Терещенко та його команди.
В Глухові керівництво міста відмовило в наданну земельну ділянку інваліду Українсько - Російської війни....
Яких депутатів ми обрали і як вони відстоюють наші інтереси...
Вячеслав Киричок
Звинуваченя Фелікса Едмундовича на адресу Терещенка настільки беспідставні, примитивні, що нема сенсу їх спростовувати.
Ось дійсна картина подій в Глухові.
Мэр Глухова Сумской области Мишель Терещенко заявил о попытке захвата власти в городе экс-мэром Юрием Бурлакой с использованием поддельных документов и с участием сотрудников полиции. Об этом он написал в своем Facebook.
02.04.2020
"В этот момент происходит рейдерский захват власти в Глухове. Только что самозванцы выломали двери моего кабинета! И это все при поддержке полиции!" - написал Терещенко.
По словам мэра Глухова, Бурлака и его сторонники использовали поддельную заявление городского головы об отставке, которого Терещенко не писал, и зарегистрировали в госреестре прекращения полномочий мэра, а также секретаря Глуховской городского совета Елены Демишевой. При этом Бурлаку зарегистрировали секретарем горсовета.
Также, по словам глуховского мэра, президент Владимир Зеленский знает о ситуации в Глухове, но не предпринимает никаких действий.
Феликс Эдмундович
Так дуже переживає, що забув заяву подати до СБУ.
А головне що продав за 200 000 даларів владу в Глухові.
Зараз керує містом Бурлака, а зяавляти і майже нічого не робити може кожен.