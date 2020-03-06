Сумські придибенції.* /Випуск 1/ Огляд новин за тиждень з 06.04.20 - 11.04.20 р.

Синонім до слова Придибенції - події. Але багато сумських подій просто неможливо назвати просто подіями - це точно ПРИДИБЕНЦІЇ.

Придибенція перша – вірусна.

У світі – пандемія, а в Сумах – придибенція. Створений підприємцями благодійний фонд почав терміново ремонтувати сумські лікарні , а саме «проводити поточний ремонт та будівництво кисневих лінії « в обл.та міській дитячих лікарнях, в інфекційній лікарні та ЦМЛ. А в 4 та 5-тій лікарнях тільки « проводиться інвентаризація кисневих ліній» для визначення обсягів робіт . Слава благодійному фонду! Але де ж міська влада разом з відділом охорони здоров,я ? А як було – балон в операційній , чи як ? І ніякого головного лікаря це не хвилювало ?!

А взагалі , де 100 млн.грн. , які ніби то виділила міська рада на боротьбу ? Чи не пробігли вони повз ?

Придибенція друга – «дорожна»

Сказано було – хоч який вірус, а фінансування ремонту доріг не зменшимо.

І от – почали ремонтувати вул.Харківську…. біля Хімпрому !

Не знаю, як вам, а мені б у першу чергу відремонтувати її центральну частину, тобто від Харківського мосту до хіммістечка.

А дороги державного значення ремонтують чомусь в одному напрямку : Глухів-Бачівськ, Ромни – Юнаківка, Хотінь – до кордону… Чи гостей чекають ?

Придибенція третя – комунальна.

На цей раз радісну новину принесла котельня північного промвузла. Нібито відключення системи опалення – у зв,язку із закінченням опалювального періоду, що , до речі , трапляється щорічно , призвело до поломки котла . Увага ! « В результаті зменшення кількості води у котлі»!!!

Кожна хазяйка знає , що буде, якщо в каструлі «зменшиться кількість води» , а газ вона виключити забула ! А спеціалісти в котельні – не знали ! Тепер потрібен ремонт, а гарячої води , відповідно, не буде. В карантин ! Коли потрібно мити руки якомога частіше ! Мало цього : ремонт відразу плавно перейде у випробування системи, яке продовжиться до червня !!!Могли б просто написати : задовбали ви нас із цими послугами, не хочемо ми працювати, відстаньте !

І , риторичне запитання, а що ж міська влада ? Я мав на увазі, що вони бідні, мабуть також без гарячої води будуть сидіти ? Чи вони якось вирішили це питання, для себе ?!

Придибенція четверта – пільгово- транспортна.

Якби це відбулось би не за пандемії, то це була б найрадісніша звістка : пільга в транспорті для пенсіонерів ВІДМІНЕНО ! Тепер наші шановні бабусі та дідусі, ветерани, можуть спокійно відпочивати і не вскакувати у маршрутки о 8 чи о 9-00 !!!

В результаті цього увесь міський транспорт міг би весь час їздити у режимі « спец перевезень» - і усі встигали б на роботу !!!

Міська рада напружилась –/ брейн – стормінг/ – і видала перелік підприємств , працівників яких міський транспорт буде возити у режимі спецперевезень : водоснабжение, електрообеспечение тощо. В результаті цих зусиль я не зміг викликати сантехніка з ЖЕКу , бо ЖЕКу у переліку НЕМАЄ !!! Чи ви хочте щоб маршрутчик вирішував кого відносити до критичної інфраструктури»?

Придибенція п,ята – будівельна.

У « будинках Федорченка» мабуть скоро не буде води. Чому ?

А Федорченко , на нараді у голови обладміністрації , назвав Сагача ( директора КП Міськводоканал ) ідіотом.

Не факт. Але води може не бути.

А то шо водоканал поводить себе тупо і з мешканцями і з підприємцями – факт. Багато фактів.

Придибенція шоста – письменницька.

В Сумах один письменник похвалив іншого . І все б як кажуть нічого, але один з них – О.Вертіль, зненацька похвалив В.І.Підлісного, начальника обласного центру зайнятості, того що книжки про Штепівку штампує у робочий час. Каже молодці, бо у такий важкий час , за два тижні карантину працевлаштували аж 1224 людини ! Куди ж вони їх ? Ну це таке… А от сайт 0542 повідомляє, що кількість безробітних в області збільшилась на приблизно таку ж саму цифру – 1400 чоловік. То може Вертіль щось таки недочув ?! Чи може підійшов саме той момент, коли зозуля просто повинна була похвалити півня ? Та ще й голова обладміністрації новий…

Придибенція сьома – морська.

Побачив повідомлення , що судно ВМС України «Шостка» успішно виконало завдання .

Згадав про судно ВМС « Суми» , для якого на початку 2000 них часто в Сумах збирали допомогу . Де воно ? Виявилось ( Вікіпедія) що воно було списано «за поганого технічного стану» в 1998 році !

А куди ж возили допомогу ? Попередній мєр особисто відвозив… Чи то він на Сєверний флот возив, друзям у Сєвєроморськ ?

Придибенція восьма – « доверчивая».

Навіть у карантині 20-річні продовжують цікавити 60- річних. « «Осталась ночевать і сняла с карточки все деньги « - так просто пояснив поліції свою придибенцію старий ловелас.

А поліція, от молодці, попередила 60-річного « об излишней доверчивости «! І ні о чом другом. Дуже інтелігентно попередила.

Я б сказав навіть « излишне».

Отже здоров,я вам усім в усі органи і тому ловеласу також.

До нових придибенцій !

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* записано виключно з повідомлень ЗМІ.