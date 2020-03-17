Карета для принцеси Або чому мер Шостки їздить на дірявій «Волзі», а головна фінансистка мерії – на елегантному «Пежо»?

Дана публікація є доповненням до «АВТІВКА ШОСТКИНСЬКОГО МЕРА В ДІРКАХ (жарт крізь сльози)» (http://shostka.info/shostkanews/blogs/avtivka-shostkynskogo-mera-v-dirkah-zhart-kriz-slozy/).

В автопарку виконкому є іномарка «Kia Magentis», яка закріплена за відділом комунальної власності міської ради (керівник – Людмила НАГОРНА). В розмові вона повідомила, що у зв’язку з об’єднанням громад населених пунктів Ображіївка та Погребки, службовий автомобіль перевозить працівників відділу до цих сіл у службових справах. На запитання щодо використання службового автомобіля у власних цілях, Людмила НАГОРНА заперечила, повідомивши, що вона пішки ходить на роботу.

З власних джерел отримав інформацію про те, що службовий автомобіль моделі «Peugeot», який закріплений за фінансовим управлінням Шосткинської міської ради (керівник - Ольга ГОЛУШКО), возить її на роботу та додому, тобто, використовується не за призначенням. З метою з’ясувати ці обставини поспілкувався з нею. В розмові Ольга ГОЛУШКО частково підтвердила інформацію про те, що на службовому автомобілі вона приїздить на роботу, а після роботи – додому. Також вона повідомила, що цей автомобіль їздить у відрядження до Сум, куди возить як працівників фінансового управління, так і інших працівників виконкому міської ради.

Ольга ГОЛУШКО наполягає, що службовий автомобіль використовується за призначенням. Досить цікавий факт: один керівник відділу виконкому ходить на роботу пішки, а іншого – Ольгу ГОЛУШКО, возить службовий автомобіль. Може вона живе десь за Шосткою? А може це її забаганки? Чому одна керівниця з виконкому, як бідна Попелюшка, ходить пішки, а інша, як принцеса, катається в кареті, тобто на «Пежо»?

Миколо Петровичу! Що ви скажете з цього приводу? Надайте відповідь, яку очікує громада. Може краще Вам, Миколо Петровичу, користуватися іномаркою моделі «Peugeot», яка закріплена за фінансовим управлінням та возить Ольгу ГОЛУШКО на роботу та додому?

Навіщо Ви прибідняєтеся і ганьбите горде звання міського голови м. Шостка, користуючись дірявою старою «Волгою», якщо у мерському автопарку є значно пристойніші автомобілі? Повідомте громаді свою думку.

Шановні громадяни! Що ви скажете з цього приводу? Надайте свої коментарі, які будуть важливі суспільству.

Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов'язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов'язки.

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