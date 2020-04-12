Пока украинское общество не будет выполнять законодательство - до тех пор он будет больным Сейчас в СМИ активно обсуждается тема недопущению непривитых детей до посещения учебно-воспитательных заведений. Опросы проводят вроде: стоит допускать таких детей к школ и детских садов?

Это так по-нашему! Так по-украински! На свое усмотрение решать, выполнять закон или нет. Пока украинское общество не будет выполнять законодательство – до тех пор оно будет больным. В широком смысле слова.

Обсуждать надо реализацию альтернативных методов образования, ее качество. И здесь есть проблемы, и все через ту самую причину...

Рассуждая на эту тему, я (чисто ассоциативно) вспомнил одно из первых решений в своей жизни. Эта личная история совсем не связана с предыдущим блоком.

В шестом классе я решил не ходить в школу. Просто одной осенний день сказал матери: в школу не пойду и точка! Мать не возражала, потому что знала, что ее ребенок хоть довольно послушная, но к черту твердолоба и, если что-то решила, то до школы не пойдет. Поэтому выбрала позицию ожидания.

Глубинной причиной было то, что удовольствие от обучения не получал, от общения с одноклассниками также. А я не могу учиться, любить и работать без удовольствия.

Формальным поводом был достаточно непедагогічний поступок преподавателя алгебры и геометрии. На одном из уроков он сказал: три ученика, которые решат задачку первыми, получат пятерки. Я решил первым. Второй и третий ученики пятерку получили, я - нет.

Учитель аргументировал просто: "а ты обойдешься! Чтобы вы понимали, до оценок мне по жизни (что в школе, что в институте) было глубоко безразлично, но откровенное пренебрежение... (через несколько лет о причине его поведения я таки узнал и простил).

Итак, сделал себе персональный план и четко его придерживался. Через два с лишним месяца прошел весь учебный курс шестого класса и уже готовился за пару лет освоить всю школьную программу.

Но уже месяца через три мама начала (так же методично) день плакать - день запугивать. Но же собственным принципам я предать не мог, поэтому мы пришли к такому компромиссу: до школы я таки не пойду, но в той конкретной, а другую все же начнем искать. Нашли мы ее, стараниями матери, довольно быстро.

Это было самым удачным жизненным решением: я нашел лучших в мире друзей, любимых суперпрофессиональных учителей и получал реальный кайф от каждого дня, проведенного в школе.

Антивакцинальникам я тоже желаю придерживаться собственных принципов, а не коррумпировать медработников или искать другие незаконные пути решения вопроса.