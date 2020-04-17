Привітання з Пасхою Шановні співвітчизники!

Щиро вітаю вас зі святом Пасхи! Бажаю, щоб доля подарувала безліч приводів для радості і щастя!

Щоб усі заповітні бажання, збувалися, а найголовніші цілі впевнено приводили до успіху і нових вершин! Вірте в себе!

Нехай ангел охоронець оберігає вас від усіх негараздів. Щоб думки були завжди світлими, а щастя в дім приходило із кожним новим світанком.

Нехай ваше життя наповниться яскравими зустрічами і подіями, вірними друзями, хорошим настроєм і приємними відчуттями. І Боже благословення ніколи не покидає вас і ваших рідних!

Христос Воскрес!