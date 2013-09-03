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Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
Вчера 17:59201

Сумські придибенції. /Випуск 2/

Коментарі до основних новин тижня 13 - 18 квітня.

                 Придибенція перша. Обсерваційна .

       Обсервався начальник штабу боротьби з вірусом Сумської ОДА  Мілаш  Олександер .            Вам буде більш зрозуміла його «речуха» , якщо ви уявите ,не дай Боже, що вам прийшлось    жити в обсервації : опалення відключене, обігрівачів вам ніхто не дасть бо це порушення ( класична відмазка усіх чиновників), дали ж по дві ковдри, дали прайс для замовлення харчування ( взагалі то це зветься МЕНЮ), харчування 260 грн . на добу це не дорого, БО ЦЕ З КОМПОТАМИ ТА  ОДНОРАЗОВИМ ПОСУДОМ !!!! Тепличних умов не буде .

Хочеться запитати :» а почему собственно ?»  Чому людям не можна створити людські умови ? Можливо що вони хворі, без опалення… , але з прайсом . Цікаво , скільки діб там витримав  би Мілаш ?

Ні. Навіть нецікаво. Я б його просто звільнив . А ви ?

               Придибенція  друга . Медично- арифметична.

 Є.Кудлай  на Данкорі , повідомив , що на Сумщині  є всього  78 медичних

працівників : « захворіли 6 медичних працівників, тобто кожен 13-ий» - це цитата : Данкор. 16.04.20 р. , 12-14 год. « На Сумщині заболіли корона вірусом 6 медпрацівників»  Розумію всю зайнятість автора, але  за Сумщину соромно. Ще коли був живий М.Жванецький, то казав : тщательнее надо ребята !

             Придибенція  третя . Може спортивна ? А може не.

 Вже вдруге вимушений писати про неіснуюче . Перше – це крейсер «Суми», а друге – ПФК «Суми» . Може назви таки невдалі ?

От є ж команди , наприклад « Черкаські мавпи « і таке інше. Так може ж … і нам …

Але ! На сайті Ua- футбол , стосовно цього футбольного клубу знайшов наступні повідомлення :

-         Сумами займеться поліція;

-         По життєво дискваліфікований гравець;

-         ПФК «Суми» покинули всі гравці;

-         Остання гра в історії Сум. Тощо…

І от з,явилось поздоровлення : президент клубу поздоровляє головного тренера , а підпис – прес служба ФК «Суми».

На сайті клубу кров перестала циркулювати в 2019 році. Але є президент, вибачте –Президент, головний тренер – тобто є ще і не головний і ціла прес служба !!! Якщо вони існують для того, щоб раз на рік поздоровити один одного , то це круто ! Але на які ж гроші ? Може це вже муніціпальний  клуб , як і просили, як і обіцяв Лисенко ? А може буде ще одна виїмка ?

Я без претензій просто хотілось зрозуміти .... зачем ?

                 Придибенція  четверта. Агрономічно- знов таки – арифметична.

 Як один казав , прийде весна – саджати будемо… А в Сумах не-е-е-е ! Прийде весна – копати будемо ! І почали копати. І почали з троянд. Викопали у сквері Героїв Небесної Сотні, викопали в дитячому парку.. Якби не поліція, росли б ті рози в селищі Сад ! Але і знайшли , і повернули!  

Уявіть собі. Ви , коли вам потрібні троянди  що? – їдете на ринок. А ті люди  кажуть : от на цій грядці добре було б троянди посадити, поїхали у сквері накопаємо !  І це теж сумчани ! Хоча – ні . Це мабуть сум,яни.

Але є ще одне ! Пам,ятаєте одну з радянських комедій, де пограбований громадянин перелічує міліції все, що « нажито непосильним трудом» : магнітофон. Два. Куртка кожаная…

Точно так працівники « Зеленбуду» рахували вкрадені за останні десятиліття троянди ( дивіться у новинах по ТБ) : цифри називались від трьох тисяч кущів , по версії директора, до семисот кущів по версії агронома ! Цікаво, скільки  їх насправді списали ?

                    Придибенція  п,ята . Кримінальна.

 Як виявилось пандемія – не причина , щоб не красти ! Крадуть , як перед смертю ! Вибачте за чорний юмор.

Тільки останні повідомлення :

-         В Сумах укладені десятки неконкурентних угод;

-         Хто ремонтує актову залу в пед.університеті ;

-         Обл.автодор закупав бітум на 40% дорожче ;

-         Полмилліона грн.. рас пилили на ремонте дома культури .

Вкрали навіть Сумський аеропорт !

Ну ще не увесь. Частину. І то ще не вкрали. Але намагались.

Виявляється що не тільки війна – « мать родна « , а й карантин теж .

А в Україні , на жаль, і те і інше…

                   Придибенція шоста. Залізнична.

  Точніше «Укрзалізнична». Ви  мабуть не одного разу замислювалися  чому так погано надає послуги «Укрзалізниця» ? І от виявилось : це ми з вами не даємо залізниці такої можливості, раз у раз  причиняючи їй збитки. Як от громадянин з Буринського району наніс збитків «Укрзалізниці» н а два мільйони  гривень ! Ви запитаєте : як ? чим ? Чи може постіль не згорнув вчасно і не заніс провіднику , чи може срібний підстаканник поцупив ? Все одно не виходить : це ж скільки підстаканників потрібно вкрасти ? А все виявляється просто : в охоронній зоні залізниці спиляли біля 700 дерев , кущів та таку ж саму суму, чим « унеможливили надання якісних послуг « !!!

Безумовно . це порушення. Але й ми повинні розуміти, як далеко від нас Якісні послуги «Укрзалізниці».

                             Придибенція сьома.   Прикольна. Оптимістична.

 Сумська журналіст – розслідувач  Адаменко  вирішила  не розслідувати нічого , а просто написати заяву у поліцію про злочин. І написала. І не просто на будь кого, а на  голову Сумської ОДА , який проводив нараду без засобів захисту. Тобто без масок. ( Данкор. 11.04.20). Мабуть вона вже уявляла арешт, суд , розгляд справи, вона – головний обвинувачував, чи шо вона собі уявляла ?  Чи був сенс у цій заяві ? Чи це просто нервове ?

Хай   це бувде найбільший злочин  голови ОДА на Сумських теренах.

P.S. Починати звернення до читачів зі слів « щоб ви розуміли», -  просто непристойно.

 Дай вам Бог розуміти так, як розуміють читачі. Ось такі пі-сі.

 Будьте здорові та уважні !

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* Фото з сайту Сумські дебати.

Общество Боротьба з вірусом Крадіжки та корупція Сумська ОДА. Укрзалізниця Футбол

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