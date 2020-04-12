Чиновника з Шостки засудили Це стосується керівника комунального підприємства Шосткинської міської ради «Управління капітального будівництва» та про об`єкт «будівництво притулку для безпритульних тварин».

У вироку Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 12 березня 2020 року, який набрав законної сили 14 квітня 2020 року зазначено: «… 23 грудня 2016 року директор підприємства комунальної власності Шосткинської міської ради «Управління капітального будівництва», будучи, згідно наказу №1 від 05.01.2016 про технагляд в 2016 році, відповідальним за здійснення технагляду по об`єкту «будівництво притулку для безпритульних тварин», маючи злочинний умисел на складання завідомо підробленого офіційного документу, з метою його подальшого використання, усвідомлюючи, що роботи по будівництву притулку для безпритульних тварин в м. Шостка Сумської області за договором № 1.11 від 11.11.2016 виконані частково, перебуваючи у приміщенні підприємства комунальної власності Шосткинської міської ради «Управління капітального будівництва» за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 8, склав та посвідчив своїм підписом і печаткою Підприємства, а також своїм підписом та печаткою інженера технічного нагляду, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року (форма КБ-2в) №1 (підписаний від замовника 23.12.2016), до якого було внесено неправдиві відомості про виконання в повному обсязі робіт «будівництво притулку для безпритульних тварин в м. Шостка».

Суд першої інстанції визнав цього керівника винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 та ст. 366-1 КК України та остаточно призначив йому покарання у виді штрафу у розмірі 3400 грн.

Нагадаю, про це я раніше повідомляв в своїй публікації (http://shostka.info/shostkanews/blogs/chynovnyka-z-shostky-zasudyly-za-pidrobku-dokumentiv/). Більш детально про це можна дізнатися в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88317769

Миколо Петровичу! Прокоментуйте дану ситуацію та надайте відповідь з цього приводу, яку очікує громада.

Шановні громадяни! Що ви скажете з цього приводу? Надайте свої коментарі, які будуть важливі суспільству.

Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки.

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