Из того массива, который уже сказан, описан и прочитан, о так называемой "пандемии" можно сделать только один вывод: вирус достаточно "слаб" к воздействию внешних факторов, чтобы вызывать настоящую пандемию. Отсюда следует, что штам этого вируса "подвозится" некими "добродиями" в нужную точку по "чьей-то" злой воле. После его воздействия вызывается истерия в международных СМИ с целью запугать неселение и заставить сидеть дома. Дальше идет тренировка: "отсиделись дома" - смертность упала, "вышли на улицу" - повысилась. По многим данным даже погибшие в автокатастрофах зачисляются в кагорту "жертв пандемии".
Таким образом создается управляемая ситуация, когда людей отстраняют от производительной деятельности и сельского хозяйства. Встает вопрос о переходе на електронную распределительную систему, о чипизации населения "в рамках некой программы мониторинга здоровья населения планеты", о необходимости установления 5G опять же по всему земному шару и о принудительной "вакцинации".
Следует напомнить, что предыдущая "вакцинация", которую проводили 100 лет назад от так называемой "испанки" привела к 100% гибели вакцинированных в последствии.
Песенка анархиста
Если вас стукнули в глаз,
Вы конечно же вкрикните.
Стукнут раз, стукнут два,
А потом привыкните.
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