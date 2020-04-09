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Из того массива, который уже сказан, описан и прочитан, о так называемой "пандемии" можно сделать только один вывод: вирус достаточно "слаб" к воздействию внешних факторов, чтобы вызывать настоящую пандемию. Отсюда следует, что штам этого вируса "подвозится" некими "добродиями" в нужную точку по "чьей-то" злой воле. После его воздействия вызывается истерия в международных СМИ с целью запугать неселение и заставить сидеть дома. Дальше идет тренировка: "отсиделись дома" - смертность упала, "вышли на улицу" - повысилась. По многим данным даже погибшие в автокатастрофах зачисляются в кагорту "жертв пандемии".

Таким образом создается управляемая ситуация, когда людей отстраняют от производительной деятельности и сельского хозяйства. Встает вопрос о переходе на електронную распределительную систему, о чипизации населения "в рамках некой программы мониторинга здоровья населения планеты", о необходимости установления 5G опять же по всему земному шару и о принудительной "вакцинации".

Следует напомнить, что предыдущая "вакцинация", которую проводили 100 лет назад от так называемой "испанки" привела к 100% гибели вакцинированных в последствии.

Песенка анархиста

Если вас стукнули в глаз,

Вы конечно же вкрикните.

Стукнут раз, стукнут два,

А потом привыкните.