На Сумщині чиновник Пенсійного погашає шкоду, завдану державі Отримав відповідь з Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області, в якій зазначено, що матеріальна шкода, завдана державі в результаті скасуванню наказу Шосткинського пенсійного управління за рішенням суду, погашається добровільно.

Нагадаю, що про завдання матеріальної шкоди державі я зазначив у своїй попередній публікації (http://shostka.info/shostkanews/blogs/na-sumshhyni-z-chynovnyka-pensijnogo-styagnut-koshty/).

Наказ про звільнення Ольги БОРИСЕНКО було підписано Анжелою СИТНИК, яка зараз очолює сервісний центр ПФ в Шостці, а на час реорганізації пенсійного була першим заступником керівника в Шостці. Сподіваюсь, що завдану шкоду державі Анжела СИТНИК погасить у найкоротшій термін.

Шановні громадяни! Що ви скажете з цього приводу? Надайте свої коментарі, які будуть важливі суспільству. ЗАКОН – ОДИН ДЛЯ ВСІХ! Слідкуємо за розвитком подій. Далі буде.

Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки.

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