На Сумщині чиновник Пенсійного погашає шкоду, завдану державі

Нагадаю, що про завдання матеріальної шкоди державі я зазначив у своїй попередній публікації (http://shostka.info/shostkanews/blogs/na-sumshhyni-z-chynovnyka-pensijnogo-styagnut-koshty/).
Наказ про звільнення Ольги БОРИСЕНКО було підписано Анжелою СИТНИК, яка зараз очолює сервісний центр ПФ в Шостці, а на час реорганізації пенсійного була першим заступником керівника в Шостці. Сподіваюсь, що завдану шкоду державі Анжела СИТНИК погасить у найкоротшій термін.
Шановні громадяни! Що ви скажете з цього приводу? Надайте свої коментарі, які будуть важливі суспільству. ЗАКОН – ОДИН ДЛЯ ВСІХ! Слідкуємо за розвитком подій. Далі буде.
Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки.
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