На Сумщині за порушення карантинних обмежень відкрито кримінальне провадження За інформацією керівника пресслужби ГУНП в Сумській області Володимира КРУПЕЦЬКИХ Шосткинським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Нагадаю, що у понеділок, 20 квітня ц.р. відбулися заходи щодо поховання директора казенного підприємства Євгена ЧЕРНОВА, на яких була присутня значна кількість людей, у зв'язку з чим відбулося порушення постанови Уряду щодо запровадження карантинних обмежень.

Зараз триває досудове розслідування, за наслідками якого буде встановлена винна особа, яка має бути притягнена до кримінальної відповідальності. ЗАКОН – ОДИН ДЛЯ ВСІХ! Слідкуємо за розвитком подій. Далі буде.

Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки.

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