Сумські придибенції. /Випуск 3/ З 19.04 -25.04.2020 р. "ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА - ТЕ ЖЕ."

Придибенція перша . Випробувальна.

Тов.»Сумитеплоенерго» повідомило про випробування теплових мереж , в зв,язку з цим (який зв,язок – незрозуміло) буде відсутне гаряче водопостачання. Тобто, шановні, це – випробування нас, а не для мереж.

Насправді Сумитеплоенерго завжди проводило випробування з 15 жовтня до 15 квітня щорічно ( Дивись на кількість розриттів у ваших дворах у цей період).

У цьому році термін випробуваннь з 1 до 31 липня ! Дуже зручно ! І це ще не все : виявляється що такий « графік « Сумитеплоенерго « не само придумало , а « узгодило з Сумською міською радою» ! У минули роки – випробували за участками , не всі одночасно. Що змінилось ? Змінився в міській раді тільки директор департаменту інфраструктури - і одразу « все для людей»!

Придибенція друга. Брехунцева.

Попереджаю : діючі особи – ті ж самі !

Один з сумських сайтів оприлюднив перелік будинків – всього 405 - в яких за кошти міської ради ( 1,3 млн. грн..), ТОВ. « Коменерго – Суми» проведе дезінфекцію з 18-24 квітня. Як згодом повідомив Журба О.І. , директор департаменту, що це неправда. Тобто, так, договір укладений , а перелік будинків – неправда, а правди – немає, бо дійсного переліку немає. І взагалі будемо дезінфікувати тільки ті будинки, де є підозра, або люди з за кордону. І ще ми хотіли трошки грошей зали-и-и-ш-и-и-т- и, …. На вся випадок…

Ось. Шановні ! Дезинфекції за кошти міської ради ви не побачите. Не дивлячись на те, що договір укладений, а кошти витрачені.

Навіть хто мало розуміє у законодавстві відчуває – дурять . І на непогані гроші дурять , скажу я вам !

Тому що при укладанні будь-якої угоди між юридичними особами, а тим більш на бюджетні кошти, використання коштів розписується до копійчини у вигляді додатків до договору, які містять графіки виконання, обсяги, якість тощо. А ви хотіли «залишити трохи грошей»? Обмовка «по Фрейду»?

Придибенція третя. « Зразкова».

У понеділок , 20 квітня , всі хто зранку дивиться повідомлення про розповсюдження вірусу, мали оптимістичний настрій – усього 270 захворівших , проти 570 за попередню добу ! Але «недовго музика іграла «, виявилось, що сім областей просто не надали звітів за минулу добу , серед них і Сумська . Відповідальний за сумську інформацію – В. Збаражський – довго пояснював що вони одержали інформацію не о 22-00 а о 23-00 , фа-фа , ля-ля…

Хочу тільки одне запитати : ви бухаєте ?

Це , як найменше , службова недбалість, яка в умовах пандемії, карантину . привела до викривлення статистичних даних …., та що там вам пояснювати …

Придибенція четверта . «Нещаслива»

Не щастить останнім часом Сумській міській раді. Як тільки укладуть угоду на виконання робіт – одразу виявляється , що у фірми, або підприємця – «кримінальне минуле». Повторюю, це виявляється тоді, коли угоду в-ж-е у-к-л-а-л-и! Не раніше ! Раніше про це ніхто не знає ! І тільки окремі особи , особливо хитрі, якось хитро заходять до реєстру юридичних осіб ( із вільним доступом! ) і достають інформацію, про яку міська рада і гадки не мала, бо в неї ж немає юридичного відділу…А ? Шо ? Є ? Вже є ? Вибачте кажуть вже є. Значить тепер не буде таких фірм !

Але є ще один аспект, ще один нюанс, так би мовити .

Всі договори підписані з департаментом інфраструктури, викликать м,яко кажучі , подив неадекватністю цін змісту роботи.

Про дезінфекцію ви вже зрозуміли. А є ще ж і дезінфекція вулиць !!! Там взагалі більше двох мільйонів гривень , яких ми також не побачимо ! А зупинки по 900 тисяч штука ?! Це тільки ті договори що вже прозвучали !

Але не прозвучало інше. Якщо казати про «потоки» , то на « теплові потоки» - вже ніхто не сяде. На « ліфтові потоки « вже ніхто не сяде. А департамент інфраструктури після фіаско Григорія , залишився » без батька «. А департамент є розпорядником бюджетних коштів ! Тому, перевод Журби О.І. директором департаменту - не є пониженням .

Придибенція пята . Туристична.

Сумська Ода почала активно пропагувати туристичні об׳єкти Сумщини. Це , мабуть , спадкове для усіх адміністрацій Сумської області. Але настільки вдало це зробила тільки ця адміністрація ! Бо ще нікому не випадало пропагувати туризм під час пандемії . Адреналін зашкалює ! Туристів закликають відвідати озеро , часів льодовикового періоду ! ( Почали практично з самого початку – з льодовикового періоду!) . (SUMY TODAY, 24.04.2020). Там є палатка, у якій «можна усамітнитися». А також лавка і альтанка. Також можна побачити «тропи, якими ходять дикі кабани і бобри» . Тобто самих звірів ви не побачите. Також повідомляється, що там ростуть груші, а назва озера ( мабуть Шелехівське, бо прямо про це не повідомляють), пов,язана з поміщиками СелИховськими, першим з цього роду був сотник СелЕховський. Прочитавши цей мальовничий опис, натовпи туристів вже виходять в напрямку озера. Щоб нарешті "усамітнитись"...Залишилось тільки довідки взяти …

Знов таки, за повідомленням Сумської ОДА, ( Сумські дебати, 25.04.2020) в Конотопському районі знаходиться популяція зубрів більше 50 тварин. Вочевидь , це ті зубри, про яких Купрейчик розповідала що « ми гроші на харчування даєм, а кількість тварин все менше.. зараз 22 тварини». ( Данкор, 09.12. 2019р.) І от дивіться – за якихось 4 ( чотири) місяці – тварин більше 50 ! Оце темпи ! Правда , пишуть, що вони « більшу частину дня сплять і мукають тільки зрідка, і то дуже тихо»..

Придибенція шоста . «Чисто» сумська.

В січні – лютому 2020 р. соціологічною групою «Рейтинг» було проведено Шосте всеукраїнське соціологічне опитування . /http://ratinggroup.ua/research/regions/shestoy_vseukrainskiy_municipalnyy_opros.html/.

Проведено воно по регіонам, та по більш ніж ста питанням. Питання стосувались буквально усього : від діяльності державних органів та посадових осіб до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Мова йшла про вашу оцінку діяльності Президента , прем,єра, голови ОДА, міського голови та виконкому, поліції, судів, прокуратури та стану розвитку вашого міста, тобто освіти, медицини, адмін..послуг та комунальних послуг. На підставі цих даних пораховано Індекс можливостей та свобод міста, який для Сум складає 3,2 бала.( Макс. – 3,7 Дніпро, мін. -3,0 Сєвєродонецк).

Вам же , шановні сумчани, ЗМІ вирішили повідомити , що з усього цього переліку – ви найбільше цікавитесь станом парків, скверів та тротуарів !

Будьте здорові та уважні !