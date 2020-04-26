Зеленський у разбитого корита 2 Пройшов рік президентства Зе. Можнапідводити підсумки.

Розповідаючи про досягнення у своєму новому фільмі, Зеленський говорить про молоду команду, про 180 прийнятих законів. Але чи стало краще жити пересічному українцю, пенсіонерувід тих законів, від молодої команди. Люди голосували за Зе, як альтернативу бандам Януковича, Порошенко, так званого Народного фронту. Голосували за Голобородька, який їздить на велосипеді. І що ми маємо в результаті? Якщо при поганій попередній владі Україна мала хоч і кволу, але позитивну динаміку розвитку, ріст ВВП, то при красівому, мудрому, сильному, такому, що не краде Зе ми маємо 10%не падіння ВВП ще до коронавірусу, величезну дірку в бюджеті. Звідки ж візмуться гроші на підвищення пенсій і зарплат? А Зе, виявляється, не має нічого спільного з Голобородьком.Це людина, яка, хоч і з грязі в князі, але встигла звикнути до розкоші, до відпочинку в Омані.

Або давайте візьмемо кадрову політику Зе. Чим вона відрізняється від політики Порошенка? По призначив керівником Одещини спочатку Саакашвілі, потім Стєпанова, який нічим позитивним не відзначився на цій посаді. Зе робить "навпаки", а по суті те саме :спершу призначає Стєпанова керівником МОЗу, а тепер хоче призначити віці-прем'єром Саакашвілі. Очевидно, Зе, як і його попередник не довіряє хахлам, робить ставку на іноземців, представників нацменшин. Зокрема на тих, що переважно вороже ставляться до українського світу і тому кримінально переслідують українських патріотів: атовців, волонтерів, активістів, політиків, потураючи любителям "русскаво мира". Наприклад, скажений Бужанский закликає карати представників влади після 14 р. А до 14 року?

Доречі, ні грузини, ні поляки, ні словаки не користувалися послугами "варягів", легіонерів, самі робили свої успішні реформи. (Невже ми, українці, дурніші за них? А таки дурніші, якщо не здатні обирати нормальних президентів.) Той же Саакашвілі, ставши президентом, вигнав із Грузії відомого польського реформатора Бальцеровича, якого туди запросив Шеварнадзе. Бальцерович був хороший для рідної Польщі, а в Грузію він приїхав як найманець- заробляти бабло. За це треба було лизати хазяїна Шеварнадзе, говорити, що він сильний, "правильним путем идем товарищи". Те саме робить в Україні Саакашвілі. В Грузії він справді був великим реформатором. Хоч всі успіхи його вороги приписують Бендукідзе. Це так само, як успіхи уряду Ющенка спритна Тимошенко приписали собі. А тут в Україні він легіонер і тому спочатку лизав Порошенку, їздив у Чернігів агітувати за одіозного Березенка. А тепер він лиже Зе, говорить, що Зе це сильний президент. Треба ж якось заробляти на життя. В той час, як відомий російський економіст Іларіонович, людина незалежна, тому що живе і працює в США в приватній структурі і тому може дозволити собі розкіш говорити правду, у відомому інтерв'ю говорить ошарашенному Гордону по суті, що Зе це пустишка, що толку від нього не було, нема і не буде. Тому перебування Зе в кріслі президента це втрата часу, затягування агонії України.

Корбан сказав, що Зе добровільно піде у відставку. Моя тобі, Вова, порада. Мені 60 з гаком років, і я тим більше не лох. Завязивай ти з цією політикою, не твоя це справа. Повертався до своєї жінки, до дітей, в 95 квартал заробляти бабло, ти це вмієш. Поки твої любителі тебе ще не розлюбили.