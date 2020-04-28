Сумські медіа в умовах карантину: адаптація загалом успішна Сумщина досить рано стикнулася з вірусом COVID-19 – на початку епідемії область була лідером Лівобережної України з кількості захворілих. Відповідно, і заходи карантину в Сумах та області ввели одними з перших у державі. Тому не дивно, що сумські медіа приділяють багато уваги цій темі. Тематиці епідемії та карантину присвячується більше 40% усіх новин у місцевих ЗМІ.

Зараз уже можна впевнено сказати, що робота в умовах карантину, за відсутності публічних заходів, не стала великою перешкодою для медіа у доступі до інформації. Тут слід відзначити і місцеві органи влади, які швидко зорієнтувалися щодо нових форм роботи з медіа.

Так, Сумська обласна державна адміністрація запровадила щоденні онлайн-брифінги, на яких представники оперативного штабу протидії поширенню коронавірусу та обласного лабораторного центру надають оперативну інформацію щодо кількості та географії інфікованих, заходів карантину тощо.

Сумський міський голова Олександр Лисенко також щоденно на своїй сторінці у Фейсбук виходить в ефір з відеозверненнями, в яких інформує про роботу блокпостів на вїздах у місто, дезінфекцію під’їздів та вулиць та інші заходи карантину.

Тому на відсутність інформації сумські медіа не скаржаться. «Деякі проблеми були спочатку, коли ще не було налагоджено комунікації державних органів зі ЗМІ. Наразі ситуація набагато краще. Комунікацію налагоджено. Інформацію беремо з офіційних даних, онлайн прес-конференцій, тощо», – говорить редактор The Sumy Post Олег Геренко.

Утім, певних незручностей у отриманні інформації позбутися не вдалося. Адже налагоджена комунікація із журналістами фактично є односторонньою, і представники медіа не можуть оперативно уточнити якісь дані чи поставити запитання спікерам.

«Стало складніше отримувати коментарі від чиновників, – розповідає редакторка сайту Sumy.Today Олена Адаменко. – Наприклад, Сумська облдержадміністрація щодня проводить онлайн-брифінг з приводу карантину. Якщо на брифінгу присутній, припустимо, представник Сумського обласного лабораторного центру, то він не може відповісти на запитання стосовно блокпостів або роботи оперативного штабу щодо протидії поширенню коронавірусу, бо за це відповідає інший посадовець. Ми змушені телефонувати до прес-служб, просити у них інформацію. Але якщо ще на початку епідемії можна було додзвонитися за коментарем до начальника управління охорони здоров’я, то зараз він вже не відповідає, і отримати коментарі телефоном майже нереально».

Попри в цілому налагоджену комунікацію між ЗМІ та офіційними органами на Сумщині, уникнути медіаконфлікту все ж не вдалося. І пов’язаний цей конфлікт був з першим підтвердженим випадком хвороби у Сумах.

25 березня Сумський лабораторний центр підтвердив факт наявності коронавірусу у співробітниці Сумської податкової інспекції, яка повернулася до Сум із Праги за два тижні до того. Наступного дня спецкореспондент телеканалу NewsOne Максим Едель повідомив в ефірі каналу та на своїй сторінці у Фейсбук, що за його власними джерелами йому відомо, що згадана жінка після прибуття з Чехії не пішла на самоізоляцію, а ще два тижні працювала на видачі довідок у податковій інспекції і, відповідно, могла заразити велику кількість сумчан.

Інформацію розповсюдили практично усі сумські медіа, хоча й по-різному. Деякі посилалися на першоджерело або подавали інформацію як запитання («Сумчанка, у которой нашли коронавирус, после приезда из Чехии две недели выдавала справки?», «Сумський журналіст стверджує, що хвора на коронавірус два тижні видавала довідки у податковій»), інші ж подавали інформацію як доконаний факт: «Сумчанка, в якої знайшли коронавірус, після приїзду з Чехії видавала довідки».

Проте згодом представники ДФС у Сумській області назвали цю інформацію неправдивою і заявили про те, що готують позов до суду проти ЗМІ за фактом публікації недостовірної інформації. На щастя, цей випадок став поки що єдиним непорозумінням між медіа та офіційними особами на Сумщині за час карантину.

Можна відзначити, що сумські медіа в основному успішно перебудували свою роботу в умовах карантину. Скасування публічних заходів змусило переорієнтуватися на інші джерела інформації. «У зв’язку з відсутністю «оффлайн» заходів (мітингів, зустрічей, виставок), ми стали більше працювати із судовим реєстром, із системою публічних закупівель ProZorro, для того щоб знаходити інформприводи. Якщо раніше ми це робили на вихідних, коли було менше заходів, то зараз це майже щодня», – говорить Олена Адаменко.

Хоча зовсім безслідно для медіа карантин, звісно ж, не минувся. «У зв'язку із обмеженням ведення бізнесу, зменшилась кількість реклами і це, у свою чергу, призводить до проблем з фінансуванням і може призвести до скорочення штату», – нарікає Олег Геренко.

Олексій Захарченко, регіональний представник ІМІ у Сумській області

Матеріал підготовлено за сприяння правозахисної організації Freedom House в Україні.