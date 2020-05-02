Сумські придибенції. /Випуск 4/ Коментар до подій з 27.04. – 02.05. 2020 р. /ОСОБИСТИЙ ПОГЛЯД /.

Придибенція перша. Історична.

Голова обласної державної адміністрації відвідав обласну інфекційну лікарню.

Приголомшена увагою голови обласної адміністрації , обласний лікар-інфекціоніст Ірина Троцька не втрималась від компліменту на його адресу : згадала , на її погляд , схожі дії градоначальника Одеси герцога де Рішельє під час чуми в Одесі в 1812 р.

Цікаво , що вже в 1814 році герцог де Рішельє став губернатором Новоросії.

Так собі комплімент вийшов…

2.Придибенція друга. «Зіркова».

Згадайте історію про медика- мільонера , директора обласного центру екстреної допомоги, що навиписував собі преміальних до 1.2 млн . грн.

Всі в шоці, навіть обласна рада . А як обурювався найчесніший та найпринциповіший О.Стрельченко ! Так сміливо і сказав :» Я предлагаю разобраться с етим вопросом! «

Терміново ! Створити комісію ! Ви думаєте з метою перевірити ? Не-е-е-е ! В И В Ч И Т И ! Вивчити ситуацію, бо ж ніхто не знав ! Припустили одразу, що винен обл.. відділ охорони здоров,я, заступниця начальника якого, Надія Лисенко, повідомила , / УВАГА!/ що узгоджувала тільки САМУ премію, а НЕ ЇЇ РОЗМІР !!! Вибачте, але ні один керівник не підпише папірець, де немає розміру преміальних і не один головний бухгалтер цей папірець не прийме. Звісно , якщо немає жодної причини, щоб так ризикувати. Також Н.Лисенко повідомила, що у папірці – узгодженні були вказані тільки ВІДСОТКИ до окладу, а не суми. Однак ці відсотки з погляду на суми , повинні бути 100, 200 % , і це не засмутило заступницю ! Правда щоб це зрозуміти, потрібно було згадати розмір окладу, помножити на відсотки…. Ні, ні, ні. Таку складні роботу Надія Лисенко доручає зробити іншим, наприклад водію…

З січня 2020 року комісія ані гу-гу…

А цього тижня «зіркова історія» продовжилась! Сумський обласний центр екстреної медицини нагороджено «Зіркою якості»! Про це повідомила Сумська обласна рада. Мабуть це замість рішення комісії ?!

Хочу додати тільки одне : ніякого національного рейтингу просто не існує. Зайдіть на сайт який пропонує зірки:

/http://zirkayakosti.com.ua/honors/pos-materialyi//.

Зірки та інші нагороди можна просто придбати . Основна методика визначення переможця – самооцінка !!! Ну ще й фінансова звітність. Але не думаю що такі показники , як « долгосрочний капітал, уставной фонд, совокупная прибиль и рентабельность « визначають якість роботи саме центру екстреної допомоги. Залишилось тільки вияснити в яку суму для бюджету вилилось придбання цієї зірки.В розцінках 2018 р. це коштувало від 20 до 48 тис. грн..

Правда , враховуючи безперечний апаратний досвід О.Олександренко, та розмір його заробітної платні, він міг купити цю зірку і за власні кошти …

3.Придибенція третя. «Голосуй, не голосуй…»

Комісія по ТЕБ та НС 30 квітня , я думаю, що проаналізував ситуацію дуже прискіпливо, проголосувала за те, щоб « рекомендувати сумському міськвиконкому відкрити продовольчі ринки».

Сумський виконком оперативно зібрався, досконально вивчив усю ситуацію і 13 –ма членами проголосував за відкриття ринків.

Місцеві ЗМІ готові були повідомити про цю подію мешканцям, але повідомили наступне : не відкриються ринки. Бо не один з сумських ринків / крім м.ясного павільону на СКД/ не зареєстрований . як оператор ринку !!!

Як же ж так , друзі ? ! Ми ж так чекали.. Як кажуть « я ждала и верила»…

В кожного керівника підприємства є найважливіші папери, без яких підприємство не може працювати . Зокрема це : 1- статутні ; 2- дозвільні ; 3- податкові.

Хіба можна працювати, коли їх немає ?

Можна.

Як ?

По чорному.

І шо , всі ?

Всі ?

А міська рада ?

Не знала… А Держжилспожилшосьслужба ? І не здогадувалась…

Вимога про реєстрацію оператором ринку з,явилась у вересні 2017 р.

Реєстрація проводиться протягом 30 днів, на підставі обстеження , яке проводиться протягом 15 днів після подання заяви.

4. Придибенція четверта. «Нечувана !»

Нечуване : Сумський міськвиконком вирішив віддати 50% ( !) премій працівників виконавчих органів на доплату медикам, що працюють на пере довій з вірусом.

Прискіпливим оком читача , як завжди намагаюсь зрозуміти щось поміж красивих рядків. Наприклад : 50 % премій працівників виконавчих органів = ( дорівнює) доплаті в 7-10 тисяч грн.. працівникам 6 ( шести !) лікарень міста . Шо ж це за сума ?

Звичайно, є пояснення :

« Доплата виплачується за рахунок коштів бюджету Сумської міської об’єднаної територіальної громади, у тому числі за рахунок економії фонду оплати праці працівників апарату та виконавчих органів.»/ З рішення СМР/

Але хто ж розбере – гроші ж не підписані !

5. Придибенція п,ята. Краєзнавча ?/ Чи якась інша ?/

Просто прошу , допоможіть відповісти на питання : Навіщо С.Гуцан щось закопує ? В Лебединському районі. В урочищі Бурлюк. « Глубоко.Тайно».

http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/312774

Генетично це мабуть « письмо от пионеров и комсомольцев будущим поколениям».

Виставки – зрозуміло. Передача у фонди музеїв речей придбаних де інде – зрозуміло. І навіть корисно.

Закопувати ?

І не кажіть мені про те , що я не розумію романтики, вузько мислю та іншу лебеду.

6.Придибенція п,ята. Опитувальна.

Не можливо не написати про результати Шостого муніципального опитування в Україні, головні результати якого, поки що залишаються невідомими для сумчан.

По перше, повідомляю, що ви погодились з тим , що Суми не є ні промисловим, ні аграрним,ні транспортним,ні економічним, ні політичним, ні культурним, ні туристичним центром.

Це адекватне твердження принесе набагато більше користі , чим фантастично-необгрунтоване « сумщина в п,ятірці областей».

По друге. Діяльність сумського міського голови оцінюють позитивно 39%.

Але погоджуються на його переобрання – 22%. Більшість – 52% - за те ,щоб дати доробити термін та переобрати. 16% бажають усунути міського голову негайно.

Взагалі, рівень знань представників влади 18% оцінили як «погано», а 19 % - «жахливо».

Яких відсотків додасть пандемія, доживемо – побачимо.

Будьте уважні та здорові.