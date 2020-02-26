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Вячеслав Киричок
Вячеслав Киричок
Вчера 19:54171

Стозевное чудище

Российскую империю ожидает несварение желудка.

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Так  230 лет назад охарактеризовал Россию один российский автор.

Это пугающее, стозевное, зловонное чудище столетиями пожирало все воркуг, росползалось по Земле, пока не заняло шестую её часть. Его гордостью была собственная огромность, устрашающая мощь пушек и воровская суть его кондовых аборигенов, которые песнями и плясками отмечали каждое новое разбойничье приобретение.

Поглощенные территории чудищу трудно было переварить и они при каждом удобном случае старались освободиться из пасти чудовища. Это вызывало болезненную реакцию чудища и оно с новой силой загоняло оторвавшиеся якобы «cвои» части на место.

Но  закон природы неумолим. Несуразные обжоры вечно не живут. Их конец предрешают завороты кишок, несворения желудка, тромбы, раковые опухоли. Такой конец ожидает и российское чудище.

Политика Российская империя Россия

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