Генеральному прокурору України та голові Національної поліції України Відкрите звернення до Генерального прокурора України та голови Національної поліції України від ряду громадських організацій та осередків політичних партій

Слідчим Глухівського відділу ГУНП в Сумській області Демченко О.О. за процесуальним керівництвом прокурора Шосткинської місцевої прокуратури розслідувалось кримінальне провадження №12018200070000806, за фактом самоуправства та службового підроблення, відповідно до статей 356 та 366 КК України.

30.03.2020 року кримінальне провадження по вищевказаним фактам слідчим Глухівського відділу ГУНП в Сумській області Демченко О.О. за погодженням з прокурором було закрите, про що була винесена відповідна постанова слідчого про закриття кримінального провадження 30.03.2020 року.

14.04.2020 року слідчим суддею Глухівського міськрайонного суду Сумської області Мазурою С.А. була скасована постанова слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області Демченко О.О. про закриття кримінального провадження №12018200070000806 від 30.03.2020 року. Справа №576/1197/19

Ряду громадських організацій та осередкам політичних партійї стало відомо, що слідчий Демченко О.О. та керівництво місцевої поліції в особі Буханістого С.В разом з посадовими особами Шосткинської місцевої прокуратури, а саме керівником місцевої прокуратури та процесуальним керівником в даній кримінальній справі порушуючи норми КПК України, ЗУ «Про прокуратуру» та ЗУ "Про Національну поліцію", щодо повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та хочуть не притягнути до кримінальної відповідальності винних осіб, що в свою чергу є обіцянка та одержання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб не притягуючи винних осіб до юридичної відповідальності.

Слідчим суддею було встановлено, що слідчий не виконав вказівки прокурора, на що прокурор не вжив ніяких дій, чим самим дав змогу слідчому уникнути дисциплінарної відповідальності за порушення вимог КПК та в свою чергу зробив для слідчого одержання неправомірної вигоди не притягуючи слідчого до юридичної (дисциплінарної) відповідальності, також при погодженні закриття вказаного кримінального провадження навмисно ігнорував всі недоліки, а саме що слідчий не допитав всіх свідків та не зробив всі належні експертизи та зробив все можливе, щодо не притягнення винних осіб до юридичної відповідальності.

Ряд громадських організацій та осередків політичних партій стурбований таким розвитком подій, а саме недотриманням прокурорами та поліцейськими законодавства України і виражає свою недовіру слідчому Демченко О.О., керівнику Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області, керівнику Шосткинської місцевої прокуратури та процесуальному керівнику в даній кримінальній справі та при подальшій спробі упередженого досудового розслідування буде вчиняти мирні акції щодо недовіри керівництву та органам місцевої прокуратури та місцевій поліції. Дані дії керівника місцевої прокуратури, процесуального керівника в даній кримінальній справі та поліцейських має великий резонанс в суспільстві.

Відповідні листи будуть надіслані від ряду громадських організай та політичних партій до керівників ОГП та НПУ з вимогами провести службові розслідування та притягнення винних осбі до юридичної відповідальності відповідно чинного законодавства.

ГЛУХІВЧАНИ ПРОТИ СВАВІЛЛЯ ПРАВООХОРОНИХ ОРГАНІВ!