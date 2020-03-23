Секонд или жизнь! 12 травня 2020 р. м.Суми пр.М.Лушпи . 7-30 ранку...

Голі, босі та та роздіті вщент сумчани штурмують секонд... Майже два місяці чекання ! І от - нарешті ! Не було де розважитись ? Получай : сьогодні - на Лушпи, завтра - на Харківській і цілими тижнями можна розважатись! А ще , кажуть, що це не найроздітіші сумчани, просто вони дуже хвилюються за ще більш роздітих - тих , що не змогли прийти на цю давку. Тобто вони купують більше шмаття , в розрахунку й на них ! Правда коштує це вже інші гроші ! але це таке - важливіше турбота .

Якщо по чесному,ми так хочемо бачити всіх живими ! Хочеться думати, що ви - не подумали ! ( Вибачте.)

Якщо б ви уявили поховання людини у мішку, без присутності рідних і взагалі - без сліда - чи ви пішли б ?

Якщо б ви уявили лікарів у повній антивірусній упаковці, яку вони носять днями , і часто навіть , вибачте, " відлити" є великою проблемою - чи пішли б ?

Якщо б ви уявили наших військових на східному фронті у повній екіпіровці, де не можна висунути голову з окопу під час обстрілу - чи пішли б ?

Поки що йдуть і не уявляють....