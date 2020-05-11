ЖУРНАЛІСТИ ІНІЦІЮВАЛИ СТЯГНЕННЯ ЗБИТКІВ З ОЧІЛЬНИЦІ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ СУМЩИНИ

Події, про які піде мова в цій публікації, стосуються очільниці освіти Сумщини Вікторії ГРОБОВОЇ.

Згадали її, тому що нещодавно вже була про неї публікація?

Зараз повідомлю про нові факти.

У грудні 2018 р. Вікторія ГРОБОВА підписала наказ, яким було накладено дисциплінарне стягнення на Олену ПОПОВУ, яка є заступником очільниці освіти Сумщини.

За що наказ, запитаєте? За те, що Олена ПОПОВА виконувала в робочий час покладені на неї обов’язки голови ліквідаційної комісії Штепівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Лебединського району, перебуваючи в Лебедині.

Верховний Суд врахував усі обставини справи, а саме: те, що на позивачку, Олену ПОПОВУ, крім її посадових обов`язків за основним місцем роботи, відповідачами (Департаментом було покладено виконання додаткових обов`язків голови ліквідаційної комісії з ліквідації комунального закладу освіти Сумської обласної ради - Штепівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Лебединського району Сумської області. Одночасно, позивачку не було увільнено повністю або частково від виконання посадових обов`язків за її основним місцем роботи, та не було визначено відповідачами порядок суміщення/сумісництва позивачкою виконання всіх покладених на неї функцій. І скасував рішення судів попередніх інстанцій, які цього не врахували. Може не догледіли, а може дивилися не туди, куди треба?

Суд касаційної інстанції визнав протиправним і скасував наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації №89-К/С від 17 грудня 2018 року «Про накладення дисциплінарного стягнення».

Також суд стягнув на користь Олени ПОПОВОЇ за рахунок бюджетних асигнувань Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації суму судових витрат у розмірі: 3171,60 (трьох тисяч ста сімдесяти одної) гривні 60 (шістдесяти) копійок.

Більш детально про все зазначено у постанові Верховного Суду, де можна подивитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/88212046

Журналісти Сумського обласного відділення Всеукраїнської громадської організації «Журналісти проти корупції» ініціювали перед Сумською обласною радою та Сумською обласною державною адміністрацією питання стягнення збитків, в порядку регресу, з Вікторії ГРОБОВОЇ, що видала наказ, який скасований судом.

Тож сподіваємося, що навіть попри карантин, керівництво Сумської області відреагує на звернення оперативно і дієво, а саме: прийме рішення про стягнення з Вікторії ГРОБОВОЇ збитків, завданих державі, в порядку регресу.

Шановні громадяни! Як ви вважаєте з цього приводу? Надайте свої коментарі, які будуть важливі для суспільства.

Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки.

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