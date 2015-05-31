Наші бажання - найперша справа

Розрахунок можете подивитись тут https://docs.google.com/viewer?url=http://www.smr.gov.ua/images/news/Ogoloshennia/2020/SMR_Struktura_tarifiv_na_2021.xls&embedded=true
Підвищення планується на 15,2 %.
Дивимось у розрахунок :
- плата за електроенергію -зменшилась;
-плата за паливно-мастильні - ненабагато більша .
А головне - продукції буде вироблятись всього на 0,9% більше !!! ( на 12тис. м.куб.) Логічно було б підвищувати зар. плату пропорційно збільшенню виробленої продукції ( не кажу вже про продуктивність праці...).
А звідки ж тоді 15,2 %?
А це заробітна плата нам коханим, улюбленим, тому що важко нам у кризовий період...
Підвищення зар.плати з 42492 тис.грн. до 49056 тис.грн ( це увесь фонд зар.плати), складає рівно 16 % !!!
І ще одне - друзів щоб не образити - підвищили послуги сторонніх організацій з ремонту УТРИЧІ - з 582 тис.грн. до 1 614 тис. грн. ! Чи не похована тут додаткова зарплата ?
Знову ж таки , гарний час обрано для громадського обговорення - карантин !
Тепер, шановні - справа за вами : обговорюйте і голосуйте !
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