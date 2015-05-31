Наші бажання - найперша справа сказали у КП "Міськводоканал"СМР і вирішили підвищити собі улюбленим заробітну плату.

Розрахунок можете подивитись тут https://docs.google.com/viewer?url=http://www.smr.gov.ua/images/news/Ogoloshennia/2020/SMR_Struktura_tarifiv_na_2021.xls&embedded=true

Підвищення планується на 15,2 %.

Дивимось у розрахунок :

- плата за електроенергію -зменшилась;

-плата за паливно-мастильні - ненабагато більша .

А головне - продукції буде вироблятись всього на 0,9% більше !!! ( на 12тис. м.куб.) Логічно було б підвищувати зар. плату пропорційно збільшенню виробленої продукції ( не кажу вже про продуктивність праці...).

А звідки ж тоді 15,2 %?

А це заробітна плата нам коханим, улюбленим, тому що важко нам у кризовий період...

Підвищення зар.плати з 42492 тис.грн. до 49056 тис.грн ( це увесь фонд зар.плати), складає рівно 16 % !!!

І ще одне - друзів щоб не образити - підвищили послуги сторонніх організацій з ремонту УТРИЧІ - з 582 тис.грн. до 1 614 тис. грн. ! Чи не похована тут додаткова зарплата ?

Знову ж таки , гарний час обрано для громадського обговорення - карантин !

Тепер, шановні - справа за вами : обговорюйте і голосуйте !

P.S. Як тільки стикаюсь з водоканалом - так згадую слова Федорченка . Ну ви в курсі...