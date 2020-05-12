Своя «рука» ближче для Ноги? Це про мера м. Шостка, що на Сумщині, Миколу НОГУ.

Це я про мера м. Шостка, що на Сумщині, Миколу НОГУ, який майже 20 років незмінно керує містом. А «рука», про яку йде мова, - директор комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Левченко Іван Артемович. Ця «рука» тверда і надійна, вона не здригнеться навіть підписати сфальшований документ! Це факт, доведений судом: (http://shostka.info/shostkanews/blogs/chynovnyka-z-shostky-zasudyly-za-pidrobku-dokumentiv/). Йдеться про притулок для бродячих тварин, роботи по якому були виконані частково, але один помах руки – і ось вже роботи виконано повністю!

Здавалося б, що мав би зробити міський голова, дізнавшись, що його підлеглий, можна сказати, будівнича рука мерії, займається «приписками» щодо виконання будівельних робіт за бюджетні кошти? Правильно, гнати таку «руку» геть! А не чекати, коли ця «рука» почне нишпорити по кишенях чи прилюдно чухати інтимні місця, виставляючи свого господаря перед людьми в кращому разі невихованим бидлом. Відомий медичний факт: якщо почалася гангрена кінцівки, то є два варіанти розвитку подій: або ампутація – або зараження всього організму і смерть.

Але згідно даних з Єдиного державного реєстру, Іван ЛЕВЧЕНКО продовжує керувати комунальним підприємством, наче нічого й не сталося!

Можливо шосткинські чиновники просто ще не подали виправлені відомості до державного реєстру?

З інформації з власних журналістських джерел відомо, що Микола НОГА начебто доручив юридичному відділу виконкому «вивчити питання» щодо перебування на посаді Івана ЛЕВЧЕНКА. А поки юристи думку думають, хто дасть гарантію, що ця «рука» комусь на радість не підпише ще пачку сфальшованих документів? Чи розрахунок на те, що з часом всі про все забудуть, і «рука» зможе й далі чухати «ногу»?

Микола Петровичу! Надайте відповідь на порушенні питання, які цікавлять суспільство. Шановні громадяни! Яка ваша думка з цього приводу? Надайте її у своїх коментарях, які будуть важливі суспільству.

Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки.

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