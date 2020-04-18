Цікава дезинфекція! За Україну ! За воскресіння! За дезинфекцію !

Ще у Сумських придибенціях /випуск № 3 / повідомлялось про 1,3 млн. грн на дезинфекцію під,їздів житлових будинків, про договір департаменту інфраструктури з ТОВ."Коменерго", про список з 405 будинками , що підлягають дезинфекції за цим договором.

Пан Журба швиденько повідомив що перелік будинків сфальсифікований - ким, чим, для чого - невідомо. З урахуванням того , що така ж сама фігня відбулась зі списками на капітальний ремонт ліфтів - а пан Журба заявив що це помилились співробітники департаменту інфраструктури - то випливає логічний висновок хто погрався зі списками на дезинфекцію !

Але потрібно якось аргументувати 1,3 млн. грн ! Тоді Журба повідомив, що буде новий список на дезинфекцію тільки тих будинків, де по факту є хворі на вірус. Але його ще немає...

І ось нарешті , на останній апаратній нараді, 11.05.20 р. Журба звітує про дезинфекцію 85 будинків - тобто тих, в яких проживають хворі.

А хворих у Сумах 39 людей ! А чому ж будинків 85 ?!

Може медицина не знає про 85 випадків а департамент інфраструктури під новим керівництвом ПРАЦЮЄ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ цієї хвороби ? Навряд...

От тільки така дрібниця : якщо ціна на дезинфекцію 1 під,їзду в Сумах відома - 300 грн. , суми в 1300000 грн. вистачить на те , щоб 39 будинків обробити двадцять разів ( приймаєм середню кількість під,їздів у будинку -5).

А якщо будинків 85 - то коштів вистачить тільки на 10 (!) обробок !

Іншими словами : можна обійтись і половиною цієї суми - 650 тис. грн.

От де резерви бюджету, га ? ,Олександре Миколайовичу ?! А ви жалієтесь що до бюджету недодано 60 млн. грн.

Пошліть департамент інфраструктури збирати гроші за знос дерев !