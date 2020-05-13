Асоціація міст України звернулася до Президента Співпраця та діалог центральної і муніципальної влади, а не безпідставний тиск, дозволять подолати наслідки коронавірусної кризи в країні - звернення АМУ до Президента.

8 травня Правління Асоціації міст України звернулося до Президента України В.Зеленського щодо припинення безпідставного тиску на місцеве самоврядування та забезпечення спільної роботи центральних органів влади та органів місцевого самоврядування в боротьбі з епідемією коронавірусу та економічною кризою.

У зверненні йдеться, що Правління АМУ вважає неприпустимим протистояння центральної влади та місцевого самоврядування.

АМУ пропонує надати органам місцевого самоврядування право, у визначених законом та Урядом межах, пом’якшувати умови карантину для громадян та суб’єктів господарювання. Адже саме органи місцевого самоврядування відповідальні перед громадами за ситуацію в муніципалітетах і повинні мати змогу на місцях приймати рішення в залежності від конкретної ситуації в громаді.

Також у Зверненні зазначається, що основним завданням центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є спільна робота із створення умов для процвітання громад і, як наслідок, держави. Але у 2020 році суттєво зросла кількість порушених кримінальних справ проти представників місцевого самоврядування, обґрунтованість яких викликає величезні питання.

В умовах економічної кризи та пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, коли місцеве самоврядування забезпечує життєдіяльність міст, селищ та сіл, тиск правоохоронних органів і прокуратури несе пряму загрозу безпеці та життю громадян України, оскільки фактично паралізує роботу муніципалітетів з надання відповідних послуг.

АМУ висловлює переконання, що у нинішніх умовах державна влада та місцеве самоврядування мають діяти спільно та злагоджено з метою убезпечення громадян України від поширення коронавірусної хвороби та зниження впливу наслідків економічної кризи на добробут кожного українця.

Асоціація міст України звернулася до Президента як до Гаранта Конституції України щодо припинення безпідставного тиску на місцеве самоврядування та забезпечення спільної роботи центральних органів влади та органів місцевого самоврядування в боротьбі з епідемією коронавірусу та економічною кризою.

За матеріалами сайту Асоціації міст України