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Вячеслав Киричок
Вячеслав Киричок
Вчера 11:08209

Ще один з команди коміка?

Богдану сумно в далині від політики. Чому б не очолити столицю?

Серед депутатів партії "Слуга народу" поширюється думка, що колишній кервник офісу президента Богдан може подати свою кандидатуру на посаду мера Києва. Вибори мають відбутися восени цього року.

Коли журналісти спитали Богдана, що він про це думає, він відповів: "А що, ідея цікава".

Якщо Богдан наважиться на такий крок, успіх йому не гарантований. Кияни вже насолодилися  діяльностю Зеленського і ще один діяч з його команди  викличе несприйняття.

На мера буде балотуватися і тепересній очільник столиці, Віталій Кличко. Він хоча і не належить до заправських ораторів, але явних прорахунків у нього нема. Кияни сприймають його переважно позитивно.

Политика Богдан Зеленський Мэр Киева

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