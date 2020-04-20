Як висвітлює свою діяльність міська рада Про Шосткинську міську раду

На Сумщині, у зв’язку із розвитком ІТ-технологій, не залишається й осторонь Шосткинська міська рада, на чолі з міським головою Миколою НОГОЮ.

Журналісти Інформаційної агенції «Журналісти проти корупції» (Сумського відділення) проаналізували діяльність Шосткинської міської ради по цьому напрямку. І ось що виявили.

Згідно з інформацією, яка була отримана з офіційного сайту https://zakupki.prom.ua/, встановлено, що на висвітлення діяльності на радіо, телебаченні, в друкованих ЗМІ та в мережі Інтернет замовлено цих послуг на загальну суму 2 млн. 143 тис. 882 грн. 60 коп. З них :

- за виготовлення інформаційного відеороліку "Сіверщина аграрна" ТОВ ТРК "Академ TV" (м.Суми) - 10 000 грн.

- депутату міської ради Ліфиренко М.М. за послуги з проведення рекламних кампаній (виготовлення та трансляція інформаційних оголошень на радіо) сплачено 149 999,40 грн.

- за послуги з висвітлення діяльності виконавчого комітету Шосткинської міської ради на телебаченні сплачено 1 млн. 495 тис. 883 грн. 20 коп.: КП "ТРК "Акцент" 700 000 грн. ПрАТ "Шосткинська телекомпанія "Телеком-Сервіс" 795 883,20 грн.

- ТОВ "Редакція газети "Полісся" сплачено 170 00 грн. за висвітлення діяльності виконавчого комітету в друкованих ЗМІ. Про газету «Перекресток», мабуть «забули»? Зате, за послуги з супроводу веб-сайту www.shostka-rada.gov.ua у мережі Інтернет підприємцю з Харкова Салдизі І.О., сплатили 120 000 грн. Навіщо тоді Микола НОГА створював у Шостці ІТ-центр, якщо веб-сайт міської ради супроводжують люди з Харкова?

Зараз в місті Шостка громада збирає кошти на лікування Анастасії ГЛУЩЕНКО. Шосткинська міська рада повинна підтримати ініціативу громади та виділити достатньо коштів для лікування дівчини. Може треба зменшити витрати на висвітлення діяльності виконкому, ще ж не розпочалася передвиборча компанія, а краще ці кошти направити на лікування Анастасії ГЛУЩЕНКО?

Невже збереження життя мешканців Шосткинської ОТГ не таке пріоритетне завдання міської влади, ніж якісь відеоролики для піару? Невже мешканці міста не в змозі зрозуміти і без роликів діяльність влади, турботу в першу чергу про добробут і здоров'я громадян Шостки?

Цікаво буде дізнатися громаді коментар самого Миколи НОГИ. Миколо Петровичу! Будь ласка, надайте свій коментар, який очікує громада.

Що скажете з цього приводу, шановні громадяни? Надайте свої коментарі.

Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки. Підписуйтесь на мою сторінку у Facebook, Viber, Телеграм-канал, YouTube (Вячеслав Павленко), щоб ще більше знати про події в регіоні.