І вас і дітей ваших

РГК «Суомігаз» проводить конкурс для дітей « Газовик-супергерой» у трьох номінаціях :
1. Для дітей з художніми здібностями :Конкурс малюнку – «Мальовничий газовик».
/Малюнки будуть вивішені в центрі обслуговування клієнтів./
2.Конкурс на першість у комп’ютерній грі – стрілялці « Встановлення будинкового газового лічильника». / Враховується влучність та кількість попадань у ворога./
3. Конкурс на кмітливість /для дітей з математичними здібностями / :«Складання Квитанції за спожитий у 2020 р. газ з боргами за 1998 рік «.
Троє переможців у номінаціях розігрують головний приз :
СЕРТИФІКАТ НА 10 % СКИДКУ НА БОРГИ ЗА ГАЗ ЗА 2000 рік !!!
Одночасно повідомляємо, що під керівництвом Департамента інфраструктури Суомської міської ради, надавачами комунальних послуг проводиться серія конкурсів , в тому числі і для дітей.
Так , у вересні 2020 р. ТОВ. « Суоміобленерго» проводить дитячий конкурс малюнків на знання «Правил технічного обслуговування електроустановок споживачів» у двох номінаціях :
2. Місс «ПОТУЖНІСТЬ « - для дівчаток до 30 років.
Нагорода – 1 кіло вати .
Малюнки переможців будуть вивішені на 40 підстанції !
КП « Міськводоканал» Суомської міської ради у серпні 2020 р. проводить конкурс на знання правил користування каналізацією у наступних номінаціях :
«Суперканалізація» - для дівчаток – майбутніх господинь ;
Принцеса « Каналья» - для вже господинь.
Малюнки переможців будуть вивішені біля КНС-1*.
ТОВ. « СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» проводить конкурс « Жить и топить !» на знання особливостей опалювального періоду в м. Суомі з дедлайном 15 жовтня в номінаціях :
1. Тепловичок- угадайка : правильно вгадати чому в квартирі немає тепла;
2. Тепловичок- заробляйка : скласти прикольний тариф, так щоб НКРЕЄКП підписало . /Спонсор : НКРЕЄКП./
3. Старушка-теплушка – зняти показники з прикрученого під.їздного теплового лічильника і не заморозити людей.
ПРИЗ : 4,2 ГДж тепла Безкоштовно . Переможці будуть вивішені в ПФУ.*
*- пенсійний фонд України.
ПОВІДОМЛЯЄМО, ЩО ТОВ . « СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ,ЄДНАННЯ» конкурсів дитячих малюнків не проводить.
Вже.