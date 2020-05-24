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Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
23.05.2020 22:59266

І вас і дітей ваших

ЗАПРОШУЮТЬ НА КОНКУРСИ !

 

РГК «Суомігаз» проводить конкурс для дітей « Газовик-супергерой»  у трьох номінаціях :

                                1. Для дітей з художніми здібностями :Конкурс малюнку – «Мальовничий газовик».

                                    /Малюнки будуть вивішені в центрі обслуговування клієнтів./

   2.Конкурс на першість у комп’ютерній грі – стрілялці « Встановлення будинкового газового лічильника». /                Враховується влучність та кількість попадань у ворога./   

  3. Конкурс на кмітливість /для дітей з математичними здібностями / :«Складання Квитанції за спожитий  у 2020            р. газ з боргами за 1998 рік «.

Троє переможців у номінаціях розігрують головний приз :

СЕРТИФІКАТ  НА 10 % СКИДКУ НА БОРГИ ЗА ГАЗ ЗА 2000 рік !!!

 

Одночасно повідомляємо, що  під керівництвом Департамента інфраструктури Суомської міської ради,  надавачами комунальних послуг  проводиться серія конкурсів , в тому числі і для дітей.

Так , у вересні 2020 р. ТОВ. « Суоміобленерго» проводить дитячий конкурс малюнків на знання «Правил технічного обслуговування електроустановок споживачів» у двох номінаціях :

  1. АМПЕРГЕРОЙ – для хлопчиків до 25 років . Нагорода : 10 ампер /в одні руки/;

          2. Місс «ПОТУЖНІСТЬ « - для дівчаток до 30 років.

Нагорода – 1 кіло  вати  .

 

Малюнки переможців будуть вивішені на 40 підстанції !

 

 КП « Міськводоканал» Суомської міської ради у серпні 2020 р. проводить конкурс на знання правил користування каналізацією у наступних номінаціях :

«Суперканалізація» - для дівчаток – майбутніх господинь ;

Принцеса « Каналья» - для вже господинь.

 

Малюнки переможців будуть вивішені біля  КНС-1*.

 

  • КНС – каналізаційна насосна станція.

 

  ТОВ. « СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» проводить   конкурс   « Жить и топить !» на знання особливостей опалювального періоду в м. Суомі з дедлайном 15 жовтня в номінаціях :

 1.    Тепловичок- угадайка : правильно вгадати чому в квартирі немає тепла;

 2.    Тепловичок- заробляйка : скласти прикольний тариф, так щоб НКРЕЄКП підписало . /Спонсор : НКРЕЄКП./

 3.    Старушка-теплушка – зняти показники з  прикрученого під.їздного теплового лічильника  і не заморозити людей.

 

ПРИЗ : 4,2 ГДж тепла Безкоштовно .     Переможці будуть вивішені в ПФУ.*

 

*- пенсійний фонд України.

 

 ПОВІДОМЛЯЄМО, ЩО ТОВ .   « СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ,ЄДНАННЯ» конкурсів дитячих малюнків  не проводить.

Вже.

                                                                                                       

                                                                            

Общество Комунальні підприємства Послуги . конкурси для дітей СМР
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