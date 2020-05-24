І вас і дітей ваших ЗАПРОШУЮТЬ НА КОНКУРСИ !

РГК «Суомігаз» проводить конкурс для дітей « Газовик-супергерой» у трьох номінаціях :

1. Для дітей з художніми здібностями :Конкурс малюнку – «Мальовничий газовик».

/Малюнки будуть вивішені в центрі обслуговування клієнтів./

2.Конкурс на першість у комп’ютерній грі – стрілялці « Встановлення будинкового газового лічильника». / Враховується влучність та кількість попадань у ворога./

3. Конкурс на кмітливість /для дітей з математичними здібностями / :«Складання Квитанції за спожитий у 2020 р. газ з боргами за 1998 рік «.

Троє переможців у номінаціях розігрують головний приз :

СЕРТИФІКАТ НА 10 % СКИДКУ НА БОРГИ ЗА ГАЗ ЗА 2000 рік !!!

Одночасно повідомляємо, що під керівництвом Департамента інфраструктури Суомської міської ради, надавачами комунальних послуг проводиться серія конкурсів , в тому числі і для дітей.

Так , у вересні 2020 р. ТОВ. « Суоміобленерго» проводить дитячий конкурс малюнків на знання «Правил технічного обслуговування електроустановок споживачів» у двох номінаціях :

АМПЕРГЕРОЙ – для хлопчиків до 25 років . Нагорода : 10 ампер /в одні руки/;

2. Місс «ПОТУЖНІСТЬ « - для дівчаток до 30 років.

Нагорода – 1 кіло вати .

Малюнки переможців будуть вивішені на 40 підстанції !

КП « Міськводоканал» Суомської міської ради у серпні 2020 р. проводить конкурс на знання правил користування каналізацією у наступних номінаціях :

«Суперканалізація» - для дівчаток – майбутніх господинь ;

Принцеса « Каналья» - для вже господинь.

Малюнки переможців будуть вивішені біля КНС-1*.

КНС – каналізаційна насосна станція.

ТОВ. « СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» проводить конкурс « Жить и топить !» на знання особливостей опалювального періоду в м. Суомі з дедлайном 15 жовтня в номінаціях :

1. Тепловичок- угадайка : правильно вгадати чому в квартирі немає тепла;

2. Тепловичок- заробляйка : скласти прикольний тариф, так щоб НКРЕЄКП підписало . /Спонсор : НКРЕЄКП./

3. Старушка-теплушка – зняти показники з прикрученого під.їздного теплового лічильника і не заморозити людей.

ПРИЗ : 4,2 ГДж тепла Безкоштовно . Переможці будуть вивішені в ПФУ.*

*- пенсійний фонд України.

ПОВІДОМЛЯЄМО, ЩО ТОВ . « СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ,ЄДНАННЯ» конкурсів дитячих малюнків не проводить.

Вже.