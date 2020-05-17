Чи були в Шостці випадки порушення карантину? Про порушення карантину в Шостці

Зараз, за рішенням Уряду послабляються карантинні обмеження. Чи були в Шостці випадки порушення карантину під час його посилення? На таке запитання спробую відповісти, але перед цим проаналізував судову практику Шосткинського міськрайонного суду Сумської області за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень. Станом на час виходу публікації в світ вказаним судом було розглянуто 8 адміністративних протоколів, що стосувалися порушення карантинних обмежень. Тільки за одним адміністративним протоколом суд наклав на правопорушника штраф у розмірі 17 000 грн. за те, що він, 06 квітня 2020 року близько 10 год. 30 хв. знаходився в громадському місці, на продовольчому ринку по вул. Свободи, 16, в м. Шостка, без захисної маски, чим порушив п.2 Постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року (зі змінами від 02.04.2020 року №255), та перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, на прохання поліцейських припинити протиправні дії відреагував агресивно, почав відштовхувати працівників поліції та хапати за формений одяг. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/89341851). За іншими адміністративними протоколами суд або закривав провадження у зв’язку з відсутністю в діях особи складу адміністративного правопорушення або обмежувався усним зауваженням. 19.03.2020 р. в магазині вікон, дверей та натяжної стелі начебто здійснювався прийом громадян. Але суд в засіданні встановив, що дана особа не є суб`єктом господарювання, а з її пояснення та відеозапису видно, що в день складення протоколу вона не здійснювала торгівлю, а наводила порядок в магазині, тому провадження було закрито у зв’язку з відсутністю складу правопорушення (http://reyestr.court.gov.ua/Review/88733635). 21.03.2020 р. на продовольчому ринку в Шостці здійснювалася торгівля промисловими товарами. Але суд в засіданні встановив, що відсутні докази вчинення даного правопорушення: немає відеофіксації, а також пояснень можливих свідків, у зв’язку з чим провадження суд закрив. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/88732791). 02.04.2020 р. жіночка здійснювала торгівлю на продовольчому ринку газетами «Шанс», «Полісся», «Перекресток», але суд звільнив її від адміністративної відповідальності за малозначністю, обмежившись усним зауваженням (http://reyestr.court.gov.ua/Review/88872767). Хотілося б отримати коментарі від громадян міста, які знають про інші випадки порушення карантинних обмежень в Шостці під час посилення карантину, адже можливо висвітлено не всі випадки порушень. Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки. Підписуйтесь на мою сторінку у Facebook (https://www.facebook.com/VjachPavlenko/app/212104595551052/?ref=page_internal), Viber, Телеграм-канал (https://t.me/VPavGUR19), YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=yPk3SCBf_nk).