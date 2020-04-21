Блоги

Александр Шутко
Александр Шутко
Вчера 12:031961

Разумному достаточно

Наблюдения за пчелами могут привести к удивительным открытиям

Оказалось, что в состав пчелиного яда входит вещество, которое разрушает оболочки любого вируса или бактерии. В том числе и коронавируса.

Думайте...

Общество Апітерапія Коронавірус Мегавселенная

Комментарии

Юрій Клиш
дзен
Вчера 17:36

Александр !

Эту новость надо непременно сообщить ученым, разрабатывающим вакцину. А то они не думают ... 

По тематике

Александр Шутко
... новости о коронавирусе

Продолжаем говорить об актуальном...

Александр Шутко 21.04.2020 15:28
Александр Шутко
Коронавирус: хорошие новости

Читаем, понимаем, не болеем...

Александр Шутко 01.04.2020 12:05
Александр Шутко
Противовирусньіе технологии (обновлено)

Что поможет в борьбе с COVID-19... 3

Александр Шутко 26.03.2020 20:21
В'ячеслав Павленко
Коронавірус: в Сумах діти з підозрою на нього?

Серед населення міста Суми та в соціальних мережах ширяться чутки про те, що 17.03.2020 в КНП «Дитяча клінічна лікарня...

В'ячеслав Павленко 19.03.2020 10:58
Александр Шутко
Оговорка по Трампу

(П(р)орочество)...

Александр Шутко 30.10.2019 18:08
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.