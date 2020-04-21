Разумному достаточно

Оказалось, что в состав пчелиного яда входит вещество, которое разрушает оболочки любого вируса или бактерии. В том числе и коронавируса.
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Читаем, понимаем, не болеем...
Что поможет в борьбе с COVID-19... 3
Серед населення міста Суми та в соціальних мережах ширяться чутки про те, що 17.03.2020 в КНП «Дитяча клінічна лікарня...
(П(р)орочество)...
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Александр !
Эту новость надо непременно сообщить ученым, разрабатывающим вакцину. А то они не думают ...