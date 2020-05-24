МИКОЛА НОГА! ВІДКРИТИЙ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ ЧИ?

Відкритість і доступність для спілкування – одна із важливих характеристик будь-якого політика чи публічної особи. Це стосується і соцмереж: сьогодні свою сторінку у ФБ, твіттері чи телеграмі мають не тільки президенти країн, мери міст чи журналісти, а навіть і дитсадки чи ФОПи. Не оминула ця мода і шосткинського міського голову Миколу НОГУ, який завів собі сторінку на Facebook. Гарна сторінка, цікава, насичена інформацією і фотоматеріалами. Однак, залишити свій коментар під публікаціями пана мера я не зміг – немає у мене доступу до такої функції. Тільки «поширити», а коментувати – ні. Чому? Про це я спитав самого Миколу НОГУ.

«То щось у Вас! – прийшла від нього відповідь. – Пишіть у месенджер!»

От, думаю, як же ж я міг піддати сумніву відкритість нашого мера! Це ж у мене «щось», а Микола НОГА – дає можливість всім і кожному висловити на своїй сторінці оцінку своїй діяльності і бездіяльності, не боїться критики, готовий до дискусії!

Але про всяк випадок я попросив свого колегу із Сум Сергія МОШУ перевірити, чи є в нього можливість залишати коментарі на сторінці Миколи НОГИ, чи ні? Відповідь була позитивна: є можливість коментувати!

А у мене – нема…

Як же ж так, Миколо Петровичу?! Я ж Вам повірив, повірив у Вас, а Ви… А Ви, замість спілкуватися з Вами на Вашій сторінці публічно, пропонуєте мені приватну розмову – «пишіть у месенджер». Так може то у Вас «щось»? І це «щось» політологи називають теплою ванною. В такій, як кажуть фахівці з інших справ, настільки зручно і комфортно, що можна чогось і не помітити.

Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки.

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