Відповідь міської влади «Хто отримає гроші за програмою»? Про Шосткинську міську владу та її мера

Щойно отримав відповідь на свій журналістський запит за підписом Ніни СИВАЄВОЇ, заступника міського голови міста Шостки, що на Сумщині.

Нагадаю, у своєму журналістському запиті та у попередній публікації я просив міського голову Миколу НОГУ надати роз’яснення щодо конкретного визначення терміну «тривала хвороба», який зазначений в згаданій Програмі, а саме: тривалість хвороби у часі і класифікація захворювання.

У відповіді на моє питання зазначено таке: «Протягом дії даної Програми до неї періодично вносилися зміни та доповнення. Під час їх розгляду на депутатських комісіях та на засіданнях сесії міської ради з порушеного Вами питання зауважень з боку депутатів не виникало». Але чомусь жодного слова у наданій мені відповіді немає про тривалість хвороби у часі і класифікації захворювань. Чи може я щось не дочитав чи не побачив? Чи ця інформація читається поміж рядків?..

Слід додати, що питання, яке цікавить мешканців Шосткинської об’єднаної територіальної громади, пов’язане з отриманням одноразової матеріальної допомоги (один раз на рік), яка надається у зв’язку з тривалою хворобою, в розмірі до 10000 грн., так і залишилося не вирішеним.

Мешканці громади не володіють інформацією за якими критеріями міська влада на чолі з міським головою Міста Шостки Миколою НОГОЮ визначають у людей тривалу хворобу. Тобто, що Микола НОГА, разом з очолюваними ним міською радою та виконавчим комітетом мають на увазі під терміном «тривала хвороба»? Чи це захворювання грипом, бронхітом, астмою, які можуть тривати більше одного тижня? Чи це інші тяжкі захворювання, такі як цукровий діабет, смертельні онкологічні захворювання тощо?

На жаль, люди про це залишилися необізнаними. Але це потрібно знати. На мою думку, це унеможливить будь-які маніпулювання при наданні цієї одноразової матеріальної допомоги громадянам. Маніпулювання можуть бути такі, наприклад, як видача одноразової матеріальної допомоги по 100-200 грн. значній кількості людей, замість того, щоб видати суттєву допомогу хворим людям, які цього потребують, в розмірі кількох тисяч гривень.

Шановні громадяни! На вашу думку, з чим пов'язані вказані маніпулювання? Надайте свої коментарі з цього приводу, які будуть важливі для громади.

Шановні депутати Шосткинської міської ради! Прошу вас вивчити порушене мною питання та внести відповідні зміни до вказаної Програми, щоб запобігти будь-яким маніпулюванням при видачі одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади, та більш детально конкретизувати поняття «тривала хвороба». Виборці будуть вам за це вдячні.

Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки.

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