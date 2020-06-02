Договір довічного утримання та спадковий договір: особливості, що їх різнять Люди похилого віку завжди потребують уваги та піклування. Переважно прояви турботи надходять саме від рідних та близьких, проте трапляються випадки, коли старість доводиться проживати на самоті. Тому, опинившись у таких складних обставинах, літні громадяни змушені приймати догляд від сторонніх осіб. Так, для юридичного закріплення подібних відносин найчастіше використовують договір довічного утримання, або ж спадковий договір.

Різниця між вище зазначеними договорами полягає в моменті набуття права власності на майно.

Договір довічного утримання передбачає передання набувачеві у власність будь-якого нерухомого або рухомого майна, що має значну цінність, замість чого набувач зобов’язується забезпечити відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

Особливостями такої угоди є те, що:

- право власності на майно набувається в момент укладання договору;

- новий власник не має права до смерті відчужувача продавати, дарувати, міняти майно, передане за цією угодою;

- гарантією дотримання вищезазначеної умови є накладена нотаріусом заборона, яка обов’язково реєструється у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

- цей договір не має визначеного строку дії;

- час утримання залежатиме від тривалості життя відчужувача, якщо договір не буде розірвано з підстав передбачених законом;

- сторони вправі самостійно визначити в договорі розмір, обсяг і періодичність надання матеріального забезпечення, види і зміст догляду (надання житла, придбання продуктів харчування тощо); - за взаємною згодою сторони можуть змінювати умови договору.

Уклавши спадковий договір, набувач зобов'язується виконувати розпорядження відчужувача і в разі його смерті набуває право власності на майно відчужувача.

Особливостями даної угоди є те, що: