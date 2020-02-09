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Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
Вчера 19:271921

ЧЕЛЕНДЖ ГОЛОВИ .

Хто казав, що в нас з,явилось щось нове ? Признавайтесь ! Покажіть ! Ми вже побачили нового президента ( цілий рік ), нових депутатів, а тепер і нового голову обласної державної адміністрації.

Сумно стало одразу, як тільки почалось так зване « інспектування « об,єктів і повторне їх відкривання.

І попередній інспектував. І попе-  попе- попередній також.

Очевидно , метод «інспектування»  - є основним методом чиновників . Без нього – кінець піару.

Не можу уявити ( а намагався ), що може «проінспектувати « не фаховий спеціаліст за 30 хвилин обходу . Але метод живе !

Потім пішло «велике будівництво»…

Челендж по ремонту палат…

Тобто і надалі в нас депутати будуть для дитячих площадок і лавок,  « відповідальний бізнес» для ремонту палат…

Шо тут нового ви бачите ? Я- нє.

А от сьогодні надійшло повідомлення про небувалий підйом медицини Сумщини  за останні 3 місяці !

Вперше за останні 8 років ! « Під керівництвом Сумської ОДА медицина йшла наміченим шляхом» - цитата.

 Я-а-а-а-к  с-у-м-н-о  шановні ….

Може в Сумах і повинно бути сумно ?

Із жалем згадую піарників Чмиря . От були талановиті хлопці ! Весело ж як було : він в них і співав і танцював ! Короче, з цього … з усього могли цукерку зробити !

А зараз – сумно.

 

Общество Будівництво і взагалі все. Виживання посадовців Медицина Нові обличчя у владі

Комментарии

Свирид Голохвастов
АНТИТЕЗА
Сегодня 08:46

*Челендж - особливий жанр відео-роліків, в яких виконуються "вірусні завдання", наприклад вилити на себе відро води і пропонують повторити цей трюк. /вікіпедія/. 

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