Сумно стало одразу, як тільки почалось так зване « інспектування « об,єктів і повторне їх відкривання.
І попередній інспектував. І попе- попе- попередній також.
Очевидно , метод «інспектування» - є основним методом чиновників . Без нього – кінець піару.
Не можу уявити ( а намагався ), що може «проінспектувати « не фаховий спеціаліст за 30 хвилин обходу . Але метод живе !
Потім пішло «велике будівництво»…
Челендж по ремонту палат…
Тобто і надалі в нас депутати будуть для дитячих площадок і лавок, « відповідальний бізнес» для ремонту палат…
Шо тут нового ви бачите ? Я- нє.
А от сьогодні надійшло повідомлення про небувалий підйом медицини Сумщини за останні 3 місяці !
Вперше за останні 8 років ! « Під керівництвом Сумської ОДА медицина йшла наміченим шляхом» - цитата.
Я-а-а-а-к с-у-м-н-о шановні ….
Може в Сумах і повинно бути сумно ?
Із жалем згадую піарників Чмиря . От були талановиті хлопці ! Весело ж як було : він в них і співав і танцював ! Короче, з цього … з усього могли цукерку зробити !
А зараз – сумно.
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АНТИТЕЗА
*Челендж - особливий жанр відео-роліків, в яких виконуються "вірусні завдання", наприклад вилити на себе відро води і пропонують повторити цей трюк. /вікіпедія/.