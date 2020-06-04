ІЗ ДНЕМ ЖУРНАЛІСТА

Добра, шановні, Вам, колеги,
Наснаги, щедрості, тепла.
На перехрестях всіх – відваги,
Щоб доля матір'ю була.
Бо наше слово світ будує,
На добрі справи підійма,
Загати розбрату руйнує,
Негідників пером дойма.
Суспільні болі й серця рани –
Проходять, звісно, все крізь нас.
Не рядові ми – капітани
Космічних і життєвих трас.
Подяка Вам, четверта владо,
За Ваші помисли й діла,
Вітаю Вас сьогодні радо,
З повагою кажу: «Хвала!»
З повагою, журналіст та керівник Сумського обласного відділення ІА ВГО «Журналісти проти корупції»
В’ячеслав ПАВЛЕНКО