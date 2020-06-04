ІЗ ДНЕМ ЖУРНАЛІСТА ІЗ ДНЕМ ЖУРНАЛІСТА

Добра, шановні, Вам, колеги,

Наснаги, щедрості, тепла.

На перехрестях всіх – відваги,

Щоб доля матір'ю була.

Бо наше слово світ будує,

На добрі справи підійма,

Загати розбрату руйнує,

Негідників пером дойма.

Суспільні болі й серця рани –

Проходять, звісно, все крізь нас.

Не рядові ми – капітани

Космічних і життєвих трас.

Подяка Вам, четверта владо,

За Ваші помисли й діла,

Вітаю Вас сьогодні радо,

З повагою кажу: «Хвала!»

З повагою, журналіст та керівник Сумського обласного відділення ІА ВГО «Журналісти проти корупції»

В’ячеслав ПАВЛЕНКО