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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Сегодня 07:44110

ІЗ ДНЕМ ЖУРНАЛІСТА

ІЗ ДНЕМ ЖУРНАЛІСТА

Добра, шановні, Вам, колеги,
Наснаги, щедрості, тепла.
На перехрестях всіх – відваги,
Щоб доля матір'ю була.
Бо наше слово світ будує,
На добрі справи підійма,
Загати розбрату руйнує,
Негідників пером дойма.
Суспільні болі й серця рани –
Проходять, звісно, все крізь нас.
Не рядові ми – капітани
Космічних і життєвих трас.
Подяка Вам, четверта владо,
За Ваші помисли й діла,
Вітаю Вас сьогодні радо,
З повагою кажу: «Хвала!»

З повагою, журналіст та керівник Сумського обласного відділення ІА ВГО «Журналісти проти корупції»
В’ячеслав ПАВЛЕНКО

Общество Журналісти проти корупції Сумщина
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