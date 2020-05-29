ЯК ДИВИТИСЬ " НА ЛУНУ" « Изя! Ти только что ходил смотреть на Луну и теперь этими же руками садишься ужинать ?» / Єврейский анекдот/.

Ви уявили Ізю, маму¸ «Луну» ?

А зараз уявіть водія сумського комунального автобуса. Точніше – водіїв 58-59 –х маршрутів. Ще точніше – кінцева зупинка Баси.

У водія 3-5-7 хвилин на покурити і на відли… Вибачте, посмотреть на Луну . Для останнього заходу облаштований ( круто сказанув !) туалет . Тобто дерев,яна будка. Як казали раніше « на одно очко».

Водій заходить у будку – діста… Вибачте, дивиться « на Луну» , виходить, сідає за кермо – і все !

Хоча ні ! Не все ! «Этими же руками « - бо води в тій будці немає – видає талони, дає решту, бере в руки ваше пенсійне посвідчення ( щоб роздивитись !), довідку про дозвіл на проїзд в умовах карантину тощо…

Чи може – виникає питання – цим шляхом розповсюдитись інфекція ? Може.

А чи можна побудувати в 21 столітті туалет – теплий та з водою ? Мабуть …

Як захід боротьби з корона вірусом навіть.

Скажу одразу – це важче ніж дезінфікувати з бочки вулиці. Мабуть тому і не цікаво .

Чуєте шерех ? То крадуть ваші гроші .

Будьте здорові та уважні.

P.S. Може хто не зрозумів – до водіїв – Боже збав – ніяких претензій . Водії автобусів КП «Електроавтотранс» - дуже витримані та дисципліновані – це, мабуть найкраще , що є в цьому КП.

Але працюють вони у воєнних умовах.