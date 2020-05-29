ЯК ДИВИТИСЬ " НА ЛУНУ"

Ви уявили Ізю, маму¸ «Луну» ?
А зараз уявіть водія сумського комунального автобуса. Точніше – водіїв 58-59 –х маршрутів. Ще точніше – кінцева зупинка Баси.
У водія 3-5-7 хвилин на покурити і на відли… Вибачте, посмотреть на Луну . Для останнього заходу облаштований ( круто сказанув !) туалет . Тобто дерев,яна будка. Як казали раніше « на одно очко».
Водій заходить у будку – діста… Вибачте, дивиться « на Луну» , виходить, сідає за кермо – і все !
Хоча ні ! Не все ! «Этими же руками « - бо води в тій будці немає – видає талони, дає решту, бере в руки ваше пенсійне посвідчення ( щоб роздивитись !), довідку про дозвіл на проїзд в умовах карантину тощо…
Чи може – виникає питання – цим шляхом розповсюдитись інфекція ? Може.
А чи можна побудувати в 21 столітті туалет – теплий та з водою ? Мабуть …
Як захід боротьби з корона вірусом навіть.
Скажу одразу – це важче ніж дезінфікувати з бочки вулиці. Мабуть тому і не цікаво .
Чуєте шерех ? То крадуть ваші гроші .
Будьте здорові та уважні.
P.S. Може хто не зрозумів – до водіїв – Боже збав – ніяких претензій . Водії автобусів КП «Електроавтотранс» - дуже витримані та дисципліновані – це, мабуть найкраще , що є в цьому КП.
Але працюють вони у воєнних умовах.
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