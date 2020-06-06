НА СУМЩИНІ СУДЯТЬ ЧИНОВНИКА НА СУМЩИНІ СУДЯТЬ ЧИНОВНИКА

Відповідно до інформації, яка розміщена на офіційному веб-сайті Шосткинського міськрайонного суду Сумської області, в цьому суді, під головуванням судді Сидорчука О.М. розпочався розгляд ДВОХ справ щодо обвинувачення Івана ЛЕВЧЕНКА, керівника підприємства комунальної власності Шосткинської міської ради «Управління капітального будівництва», що на Сумщині, у зловживанні владою або службовим становищем (справа № 589/1693/20), та у службовій недбалості (справа №589/1055/20).

По першій справі, згідно з інформацією прокуратури Сумської області обвинувачений підписував накази про нарахування собі премій та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань на загальну суму майже 180 тис. грн.

Також у цій справі прокуратурою заявлено позов щодо відшкодування матеріальної шкоди.

Потерпілим у цій справі є комунальне підприємство, яке очолює обвинувачений Іван ЛЕВЧЕНКО.

Представляти комунальне підприємство в суді буде Алла СКЛЯР, начальник юридичного відділу Шосткинської міської ради.

Потерпілим по другій справі є Чапліївська сільська рада Шосткинського району, що на Сумщині.

За даними YouControl, раніше, тобто 12 березня 2020 р. суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Сидорчук О.М. засудив Івана ЛЕВЧЕНКА до штрафу в розмірі 3400,00 грн. за те, що він складав завідомо неправдивий офіційний документ. Йдеться про притулок для бродячих тварин, роботи по якому були виконані частково, але один помах руки – і ось вже роботи виконано повністю! (http://reyestr.court.gov.ua/Review/88317769).

11 жовтня 2019 р. суддя Середино-Будського районного суду Сумської області Теміров Ч. М. засудив Івана ЛЕВЧЕНКА до штрафу в розмірі 17000,00 грн.

Суд кваліфікував його дії як службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди Зноб-Новгородській селищній раді Середино-Будського району Сумської області на загальну суму 361 534,7 грн.

(http://reyestr.court.gov.ua/Review/84864198).

За період з жовтня 2019 р. по червень 2020 р. Івана ЛЕВЧЕНКА вже ДВІЧІ піддано кримінальному покаранню у вигляді штрафу на суму 17000,00 грн. та 3400,00 грн. відповідно за службові злочини, які були вчинені посадовою особою.

За зловживання владою або службовим становищем передбачене покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невже після визнання судом винним Івана ЛЕВЧЕНКА у зловживанні владою або службовим становищем він і надалі продовжить керувати комунальним підприємством Шосткинської міської ради «Управління капітального будівництва»?

Микола Петровичу! Будь ласка, надайте громаді відповідь на це запитання, використовуючи Інтернет та соціальні мережі.

Шановні громадяни! Чи залишиться на своїй посаді Іван ЛЕВЧЕНКО, як ви вважаєте? Надайте свої коментарі, які будуть цікаві суспільству.

Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки.

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