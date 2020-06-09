Діагностичний центр виставили на продаж? Діагностичний центр виставили на продаж?

Таку новину декілька днів потому розмістили в соціальній мережі. Виставлено на продаж приміщення санаторію-профілакторію. Але в цьому приміщенні розташовані 2 заклади обласного підпорядкування: обласний діагностичний центр у місті Шостка (керівник Світлана СТЕНЬКО), та терапевтичне відділення обласного шпиталю для ветеранів війни (керівник Михайло СТОЙКО). Дізнавався, чому таке відбувається.

Нагадаю, що з 01 квітня 2020 р. в Україні розпочалася медична реформа вторинної ланки, до якої відноситься ці два комунальні заклади. На даний час Національна служба здоров’я України (НСЗУ) замовила в діагностичному центрі тільки 2 пакети медичних послуг: мамографію та амбулаторний прийом не менше двох вузьких спеціалістів. Фонд заробітної плати діагностичного центру складає близько 200 тис. грн. на місяць. НСЗУ за 2 пакети медичних послуг сплатила у квітні-травні 2020 р. центру загалом майже 127 тис.грн. (61 та 65 тис.грн. відповідно). Тобто, одну третину від потреб діагностичного центру для виплати заробітної плати. Іншу частину на заробітну плату діагностичний центр повинен заробляти за рахунок надання населенню платних медичних послуг. Тому що, хоч заклад і обласного підпорядкування, але обласна рада майже не в змозі його утримувати, бо грошей немає. Таку інформацію отримав від Володимира ТОКАРЯ, голови Сумської обласної ради.

На заробітну плату у травні 2020 р. Сумська обласна рада виділила діагностичному центру близько 188 тисяч гривень. А ще виділять чи працівникам діагностичного центру прийдеться самотужки заробляти собі на заробітну плату шляхом надання платних медичних послуг – питання залишається відкритим.

Слід зауважити, що в діагностичному центрі майже нікому працювати та надавати платні медичні послуги населенню, тому що чимало лікарів вже звільнилися з діагностичного центру: хто перейшов на роботу у приватні медичні структури, інші повернулися в центральну районну лікарню.

Чому так сталося? Може щось працівників діагностичного центру не влаштовувало, що вони звільнилися? Чи може прорахунки в маркетингу або «не вдале» керування центром? Ці запитання важливі і суспільство очікує отримати на них відповідь від керівників усіх рангів, тому що діагностичний центр повинен існувати та надавати послуги населенню півночі Сумської області.

Шановні керівники Сумської обласної ради (Володимир ТОКАР), Управління майном цієї ради (Дмитро НАГОРНИЙ), діагностичного центру (Світлана СТЕНЬКО)! Надайте відповідь суспільству на порушені питання! Суспільство її очікує від вас!

Шановні громадяни! Як ви вважаєте з цього приводу? Надайте ваші коментарі, які будуть цікаві для суспільства. Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки.

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