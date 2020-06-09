НА «ФОРСАЖІ» НЕ ВИПЛАЧУЮТЬ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ

В Шостці, що на Сумщині, на газовій (метановій) заправці «ФОРСАЖ» працівникам майже 3 місяці не виплачують заробітну плату. Люди у відчаї, тому що їм бракує коштів для покупки продуктів харчування, щоб нагадувати своїх дітей та себе.

12 червня 2020 р. ініціативна група працівників вказаної заправки повідомили про це у своєму відеозверненні.

Працівники зазначили, що з березня 2020 р. вони не отримують заробітну плату. Цю обставину також підтвердив керівник цієї заправки, Ігор САБАРА.

Люди висловили своє обурення тим, що їм не виплачували гроші за роботу у нічний час та у святкові дні.

За даними YouControl ця заправка належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Газові автомобільні заправки» (код ЄДРПОУ 34046320, керівник – Попов Артем Олександрович, 01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд.28/2, нежиле приміщення 43, засновник - Богатиренко Сергій Анатолійович).

Працівники заправки повідомили, що будуть відстоювати свої права шляхом звернення до суду та до вищих державних органів України.

Більш детально про цю подію дивіться у відеосюжеті.

Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки.

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