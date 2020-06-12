Чи гірший Зе за Януковича Останнім часом в проукраїнському таборі лунають голоси, що Зе ґірший за Януковича. Чи справді це так і чому

В новітній історії України було три проросійських президенти - Кучма, Янукович і Зе. Наявність проросійського президента в Україні обумовлена потворною структурою українського суспільства. На одному полюсі маємо жменьку українських патріотів, на протилежному- кількамільйонну агресивну і впливову російську п'яту колону, а посередині в значній мірі деукраїнізоване зросійщене болото.

І найгірший з цих президентів для України це Зе. Якщо Кучма почав здавати Україну Росії в кінці свого десятирічного перебування в кріслі президента після вбивства Гонгадзе, коли він став політичним ізгоєм в Європі, то Зе почав робити це на самому початку своєї каденції рішенням скасувати військовий парад. Лукашенко зробив парад в умовах коронавірусу, Сталін робив це, коли німці були під Москвою і, начебто, було не до параду, а Зеленський скасував парад на догоду Путіну в умовах, коли країна у війні, і такі заходи покликані піднімати бойовий дух суспільства.

А далі були видача Росії Цемаха, ігнорування постійного порушення сепаратистами всяких перемирь, кидання українських патріотів за грати (справа Шеремета),проросійська кадрова політика. Чи чули ви хоча б про один випадок переслідування любителів руського міра Зеленським?

Якщо спочатку Зе позиціонував себе як політик, який прагне об'єднати Схід і Захід України, і тому в його команді з' явилися позитивні представники українського світу Чумак, Трепак, Касько, Рябошапка, Данилюк, то "не прошло и полгода", як маски були скинуті, і місце цих людей, які наївно повірили Зе, зайняли такі ж проросійські, як і сам Зе вєнєдіктові, бабікови, данілови... Самі прізвища за себе говорять. І це в умовах війни з Росією. Це всеодно, якби Рузвельт під час війни з Японією призначав на ключові посади в державі японців. Натомість американська влада помістила в концентраційні табори 100 тис. своїх громадян японської національності. Для профілактики. Цим Зе дуже схожий на Януковича. Той теж в своїй кадрові політиці віддавав перевагу лєбєдєвим, саламатіним, які успішно грабували і руйнували українську армію і державу. Але тоді ж ми не були в стані війни з Росією, жили в умовах міфу про дружбу народів - брат'єв. Так що тут Зе переплюнув Януковича.

Янукович теж не відразу почав здавати Україну Росії. Він хотів бути царем Малоросії і готував асоціацію з Європою. І тільки в останній момент перед підписанням асоціації розвернув голоблі на 180 в бік Таможенного союзу, злякавшись погроз Путіна.

Можна наводити багато прикладів, які свідчать, що Зе ґірший за Януковича. І в плані боротьби з корупцією (згадаймо 5 тис., посаджених за корупцію в часи Януковича), і в плані доброчинності. Згадаймо, як Янукович розповідав на пресконференції, як він розпорядився своїми мільйонами, отриманими в якості гонорара за ненаписану книжку. Може, це і байки, але нічим подібним Зе похизуватися не може.

Але чому Зе в своїй антиукраїнськості гірший за Януковича? На мій погляд причина криється в психології. Янукович, по суті, є вєлікоросом і тому ставився до нас, хахлів, як ставляться до хахлів москалі :поблажливо, зневажливо, але все ж таки як до, хоч і менших, але братів. Спільна історія, корені, православ'я і т. п.

У випадку з євреєм Зеленським ситуація набагато гірша, бо набагато гірша історія стосунків українців з євреями. Я вже писав у блогах, що, кого не візьми із наших національних героїв, і до майже всіх них у євреїв є великі претензії: Хмельницький за словами Червоненка убив 100 тис. євреїв. А далі були уманська різанина, погроми часів УНР, Бабин яр. А все почалося ще з князя Святослава, який знищив велику і доволі потужну державу Хазарський каганат, якою керували, якщо вірити російському історику Гумільову ті ж таки євреї, які й довели її до занепаду. Так що тут не до любові.

І тому червоненки, бужанські люто ненавидять в'ятровичів, бо бачать в них нащадків Бандери, Хмельницького і т. п. Як і, очевидно, Зеленський.