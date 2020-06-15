У КРОЛЕВЦІ, НА СУМЩИНІ РОЗПИЛЯЛИ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК Ця жахлива пригода трапилася майже 7 років потому, у 2013 році, коли сусід по будинку бензопилою розпиляв житловий будинок навпіл. Відбулося це у славетному українському місті Кролевець, що на Сумщині. У місті, яке відомо своїми кролевецькими рушниками. У тихому місці, на вулиці Лермонтова у Кролевці, поблизу арки розташований дерев’яний житловий будинок, якому вже майже 100 років. Будинок на 2 окремі входи. І ось, власник однієї частини цього будинку вирішив її «реконстроювати», взявши в руки бензопилу, якою розпиляв будинок навпіл.

Ця жахлива пригода трапилася майже 7 років тому, у 2013 році, коли сусід по будинку бензопилою розпиляв житловий будинок навпіл. Відбулося це у славетному українському місті Кролевець, що на Сумщині. У місті, яке відомо своїми кролевецькими рушниками. У тихому місці, на вулиці Лермонтова у Кролевці, поблизу арки розташований дерев’яний житловий будинок, якому вже майже 100 років. Будинок на 2 окремі входи. І ось, власник однієї частини цього будинку вирішив її «реконстроювати», взявши в руки бензопилу, якою розпиляв будинок навпіл. Що відбулося з цим будинком, пропоную подивитися у відеосюжеті. Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки. Підписуйтесь на мою сторінку у Facebook (https://www.facebook.com/VjachPavlenko/app/212104595551052/…),Viber, Телеграм-канал (https://t.me/VPavGUR19), YouTube https://youtu.be/6vAa37pYUiM https://youtu.be/6vAa37pYUiM