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Свирид Голохвастов
Свирид Голохвастов
Сегодня 15:0186

Шо ви дядьку , шо ви те... , як ви добре ..... те.

Вже давненько один відомий письменник, що жив у Києві, придумав кілька цікавих персонажів , які і досі....

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Один з них - професор Преображенський , казав, що якщо почати співати хором, а не займатись справами, то настане розруха. 

Виявляється , що послідовники цих людей живуть у Сумах. різниця тільки в тому , що вони не співають, а пишуть вірші.

Ось  під,їзд, в якому вони вірогідно , живуть. Взагалі ,не можна подумати, що тут живуть люди. А окрім людей будинок має Управителя, або Керуючу Компанію, або ОСББ - щось з цього обов,язково є !  А очолює все це - Сумська міська рада! Вона проводить сесії , забороняє повітряні кульки та приймає  ще багато інших важливих рішень. В той час як в центрі міста , будинок ,  де був маг."Океан" ( а тепер "Сам")  не має навіть вхідних дверей !

Дверей немає, але є вірші. Непогані , до речі :

Город детства , загажений рекламой амфетамина ,

На каждом углу - спортлото,

 

                                                                                                           Мама с продленки заберет сина ,

Папа умрет в АТО..

                     / Невідомий автор./

Чи схвилювали ці вірші мешканців під,їзду - невідомо, а от стан їхньої власності  явно цих власників не хвилює.

Другий персонаж придуманий відомим письменником - начальник саночистки ( Ми их душили, душили..) Шариков.

Ви будете здивовані, але в Сумах теж є Начальник саночистки ! Правда ваша  - не Шаріков. Він більше схожий , як на мене , на Мавра . Знаєте ото : мавр сделал свое дело, мавр может уйти ! Маю на увазі минулий конкурс перевізників сміття в Сумах. Пам,ятаєте, як Сервісресурс з вонючими машинами переміг у 2-х лотах підприємство з європейською технікою ?

А мавр у минулому був директором Сервісресурсу ! А потім  опинився  у Департаменті інфраструктури - і зробив свою справу. Або допоміг зробити.

Бо мавр,що не зробив свою справу - не мавр .

І  знов таки, Зробив справу - гуляй мавром.

Є тільки одна небезпека : мавр зробив свою справу - мавр хоче ще !

Фото
Общество Керуючі компанії Комуналка Міська рада.Управителі ОСББ.
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