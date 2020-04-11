Шо ви дядьку , шо ви те... , як ви добре ..... те. Вже давненько один відомий письменник, що жив у Києві, придумав кілька цікавих персонажів , які і досі....

Один з них - професор Преображенський , казав, що якщо почати співати хором, а не займатись справами, то настане розруха.

Виявляється , що послідовники цих людей живуть у Сумах. різниця тільки в тому , що вони не співають, а пишуть вірші.

Ось під,їзд, в якому вони вірогідно , живуть. Взагалі ,не можна подумати, що тут живуть люди. А окрім людей будинок має Управителя, або Керуючу Компанію, або ОСББ - щось з цього обов,язково є ! А очолює все це - Сумська міська рада! Вона проводить сесії , забороняє повітряні кульки та приймає ще багато інших важливих рішень. В той час як в центрі міста , будинок , де був маг."Океан" ( а тепер "Сам") не має навіть вхідних дверей !

Дверей немає, але є вірші. Непогані , до речі :

Город детства , загажений рекламой амфетамина ,

На каждом углу - спортлото,

Мама с продленки заберет сина ,

Папа умрет в АТО..

/ Невідомий автор./

Чи схвилювали ці вірші мешканців під,їзду - невідомо, а от стан їхньої власності явно цих власників не хвилює.

Другий персонаж придуманий відомим письменником - начальник саночистки ( Ми их душили, душили..) Шариков.

Ви будете здивовані, але в Сумах теж є Начальник саночистки ! Правда ваша - не Шаріков. Він більше схожий , як на мене , на Мавра . Знаєте ото : мавр сделал свое дело, мавр может уйти ! Маю на увазі минулий конкурс перевізників сміття в Сумах. Пам,ятаєте, як Сервісресурс з вонючими машинами переміг у 2-х лотах підприємство з європейською технікою ?

А мавр у минулому був директором Сервісресурсу ! А потім опинився у Департаменті інфраструктури - і зробив свою справу. Або допоміг зробити.

Бо мавр,що не зробив свою справу - не мавр .

І знов таки, Зробив справу - гуляй мавром.

Є тільки одна небезпека : мавр зробив свою справу - мавр хоче ще !