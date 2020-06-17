В ЦЕНТРІ ШОСТКИ ДЕКІЛЬКА ДНІВ ПІДТОПЛЮЄТЬСЯ КВАРТИРА В ЦЕНТРІ ШОСТКИ ДЕКІЛЬКА ДНІВ ПІДТОПЛЮЄТЬСЯ КВАРТИРА

В центрі міста Шостки, що на Сумщині, в будинку №8 по вулиці Садовий бульвар, проживає в однокімнатній квартирі жіночка похилого віку, Лідія МАЛЮЧЕНКО. Але декілька днів тому її квартиру підтоплюють сусіди, які проживають поверхом вище. Пані Лідія звернулася до ЖЕКу, міськвиконкому з проханням допомогти їй. Керівництво ЖЄКу склало відповідний акт про залиття квартири (ванної кімнати). Але підтоплення від цього не припинилося: водичка «кап-кап», такий звук доноситься з її ванної кімнати, ллється на підлогу, у зв’язку з чим, Лідія МАЛЮЧЕНКО, майже кожні 15 хвилин змушена викручувати ганчірки від води. На даний час проблема не усунута. Сподіваюся, що сусіди, з вини яких підтоплюється квартира пані Лідії, терміново відгукнуться та усунуть цю проблему, в чому їм також допоможуть керівництво ЖЄКу, разом з посадовцями міськвиконкому. Більш детально пропоную подивитися у відеосюжеті. Звертаюсь до громадян та пропоную повідомляти мені про виявлені порушення законодавства на мою електронну адресу: 2360914771@mail.gov.ua, щоб разом зобов’язувати чиновників належним чином виконувати свої посадові обов’язки. Підписуйтесь на мою сторінку у Facebook (https://www.facebook.com/VjachPavlenko/app/212104595551052/…),Viber, Телеграм-канал (https://t.me/VPavGUR19), YouTube https://youtu.be/FEX3NtCT0k8 https://youtu.be/FEX3NtCT0k8